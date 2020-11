A partire da oggi non ci sarà più un’opposizione all’interno del parlamento di Hong Kong. I parlamentari d’opposizione, infatti, si sono dimessi in massa per protestare contro una nuova riduzione dell’autonomia del territorio, decisa da Pechino e causa dell’espulsione di alcuni deputati.

Dopo l’imposizione di una legge sulla sicurezza nazionale, nel luglio del 2020, è partito un processo di normalizzazione dell’ex colonia britannica, tornata in mani cinesi nel 1997. L’impegno di Pechino a garantire per mezzo secolo una larga autonomia a Hong Kong si è progressivamente affievolito.

Il Legco, il consiglio legislativo di Hong Kong, è l’ultima vittima di questo processo. I 70 parlamentari che lo compongono sono eletti per metà a suffragio universale, mentre gli altri rappresentano le circoscrizioni funzionali, cioè i settori economici e sociali del territorio. Si tratta di un’eredità dell’epoca coloniale. I democratici rappresentavano il primo gruppo politico, davanti ai partigiani di Pechino che però conservavano la maggioranza grazie ai rappresentanti delle categorie professionali.

Leggi scavalcate

Negli ultimi anni una nuova generazione più critica e a volte palesemente anti-Pechino ha fatto il suo ingresso nel Legco. Questa generazione è finita nel mirino a causa del suo “mancato patriottismo”, che secondo la Cina dovrebbe tradursi in obbedienza al governo centrale.

In passato i rappresentanti democratici sono stati espulsi a più riprese, per esempio quando si sono rifiutati di prestare un giuramento di fedeltà nei confronti della Cina. Ma in quel caso, quanto meno, la decisione era passata attraverso un sistema giudiziario che mantiene un minimo di indipendenza. Ora Pechino ha deciso di assegnare questa prerogativa al governo di Hong Kong (che controlla) tagliando fuori i tribunali.