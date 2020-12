Questo ricorso a una normalizzazione rampante, anche se senza spargimento di sangue come invece era accaduto a piazza Tiananmen il 4 giugno 1989 , ha permesso alle autorità di riprendere il controllo di un territorio popolato da sei milioni di persone che avevano deciso di esprimere la loro insoddisfazione. L’anno scorso alcune manifestazioni avevano riunito più di un milione di persone, e in alcuni casi la polizia aveva usato metodi violenti . Nel novembre 2019 le lezioni locali avevano assegnato una vittoria netta ai candidati democratici .

Normalizzazione rampante Davanti ai giudici, Wong ha dichiarato con aria di sfida: “Questa non è la fine della battaglia”. Ma purtroppo è evidente che la Cina sia riuscita nella sua prova di forza nei confronti dei giovani attivisti, dei mezzi d’informazione indipendenti, dei giudici, delle università e dei parlamentari considerati sleali rispetto al governo cinese.

All’uscita dal tribunale, mentre un blindato della polizia portava i tre giovani verso la struttura di detenzione, non sono mancate urla, lacrime e pugni alzati. Ma l’opposizione non ha alcun effetto davanti alla morsa decisa da Pechino e applicata con zelo dalle autorità del territorio teoricamente autonomo.

Il 2 dicembre la normalizzazione politica imposta da Pechino a Hong Kong ha fatto altre tre vittime. Tre figure emblematiche del movimento per la democrazia nell’ex colonia sono state condannate a pene carcerarie sproporzionate rispetto alle accuse.

Pechino ha accettato il rischio calcolato di violare l’impegno preso al livello internazionale, dopo la restituzione del 1997, di garantire per cinquant’anni l’autonomia di Hong Kong. Oggi la Cina ritiene di avere la forza sufficiente per ignorare le proteste internazionali, per altro deboli.

Wong è nato proprio mentre Hong Kong tornava nell’orbita cinese dopo l’epoca coloniale britannica. È il grande paradosso di questa generazione, la prima a essere cresciuta “cinese” ma anche quella che ha mostrato il maggior attaccamento alla democrazia.

Il giovane Wong si è fatto conoscere a 14 anni conducendo una battaglia vittoriosa contro l’introduzione dei corsi di patriottismo al liceo, e successivamente organizzando la “rivoluzione degli ombrelli” del 2014, con cui la popolazione ha chiesto l’elezione degli amministratori del territorio a suffragio universale diretto.