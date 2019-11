Una cartolina da Hong Kong

È notte. Mentre spedisco questo racconto di viaggio, leggo online i primi risultati delle elezioni a Hong Kong: una consultazione di carattere locale che ha assunto rilievo mondiale, e il cui esito esprime con nettezza il sentimento dell’intera città.

In questi giorni, le immagini e le storie di Hong Kong che ho trovato online, in tv e sui giornali mi hanno spezzato il cuore. Per questo ho fatto fatica – davvero tanta – a scrivere della città così come l’ho vista meno di due mesi fa, quando molte cose terribili dovevano ancora succedere. E quando molte cose forse sarebbero potute ancora andare in modo diverso.

Proprio per questo, credo, ha senso ricordare com’era la situazione, e com’è il contesto. Ho cercato di essere equilibrata e onesta nella narrazione. È solo un minuscolo tassello di una storia che è ancora in pieno sviluppo, e di cui è difficile prevedere la conclusione.

Esercizio di memoria

Il treno corre da Guilin verso Hong Kong sotto un cielo plumbeo, attraverso una distesa di risaie altrettanto plumbee, separate da argini erbosi e filari d’alberi. Quello che vedo è suggestivo, ma faccio fatica a prestargli attenzione.

Sto tornando a Hong Kong dopo 42 anni. Ci sono stata nel 1977, al termine del mio primo, squattrinato, inconsapevole, avventuroso viaggio intercontinentale tra la Thailandia e le Filippine. È passato in sacco di tempo e mi sento piuttosto strana: mio figlio, che viaggia con me, ha più o meno l’età che avevo allora. Potrei perdermi in una contorta fantasticheria sul tempo che passa, e su quanto, invecchiando, si resta, o meno, riconoscibili a se stessi. Mi sembra però più sano dirottare l’esercizio di memoria da me alla mia meta, così come mi è apparsa tanti anni fa, rinnovando una pratica che, in questo viaggio, ho preso l’abitudine di compiere a ogni ritorno in un posto già conosciuto.

Fuori dal finestrino, intanto: risaie, risaie, risaie.

Il primo ricordo che recupero di Hong Kong è l’assoluta, impressionante verticalità della città: a parte il Pirellone di Milano, fino ad allora non avevo mai visto un grattacielo – un vero grattacielo – da vicino. Il secondo ricordo è una grande via molto illuminata e piena di negozi, gelidi d’aria condizionata, zeppi di quelle che mi erano sembrate merci meravigliose ed esotiche: lacche, giade, abiti e camicie di seta ricamate di peonie e draghi.

E poi: la sensazione che ci fossero, a partire dalla grande via illuminata, tre diverse città, una innestata nell’altra. La prima, opulenta e luccicante: quella che mi si parava davanti. La seconda, trasversale, mi si rivelava non appena provavo ad avventurarmi nel groviglio delle vie retrostanti: ressa, venditori di cibo da strada e di amuleti, fumo, odori pungenti, straniamento e un vago senso di allarme. La terza, verticale, si dispiegava non appena alzavo lo sguardo dalle luci e dal caos delle strade verso i piani superiori degli edifici, per la maggior parte cupi e sgangherati, con teli di plastica laceri e grappoli di condizionatiori altrettanto sgangherati appesi fuori delle finestre buie.

E ancora: la baia di Kowloon, brulicante di barche gremite di persone e di pentole, fornelli, ceste, fagotti e bambini. E il fatto di aver mangiato serpente (l’ho capito dopo, al primo sguardo sembrava anguilla) in un ristorante abbastanza sordido, dove al primo piano di un edificio in una delle sale, in una densissima nuvola di fumo di tabacco e con gran baccano di tessere sbattute sul tavolo, un gruppo di uomini giocava a mah jong.