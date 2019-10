Il viaggio prima del viaggio

Per me, un viaggio così è un’occasione per rivedere alcuni luoghi che ho visitato tanto o tantissimo tempo fa e per capire le differenze: non solo i luoghi cambiano, ma anche il mio modo di viaggiare e il mio sguardo.

Allora mi sono detta che dovevo fargli un regalo che fosse importante sia per quello che è, sia per quello che significa. E che fosse dotato di un forte valore affettivo, al di là del valore materiale. Un regalo per sempre, impossibile da rovinare, da perdere o da rubare.

Sono stata lontana dalle pagine di Internazionale per qualche mese, ma rieccomi. Di solito non scrivo di questioni personali, ma stavolta, e per dirvi dove sono stata e che cosa sto andando a raccontarvi, devo fare un’eccezione.

Quinta decisione: viaggiare con un bagaglio contenuto, altrimenti prendere treni e metro, o semplicemente caricare e scaricare l’auto a ogni tappa, diventa un incubo. Dunque: un bagaglio a mano (borsa, zaino) e una valigia per ciascuno, non troppo grande.

Quarta decisione: usare mezzi alternativi all’aereo (treno, auto, nave…) per tutti i tragitti inferiori agli 800 chilometri ( un bell’articolo di Internazionale spiega bene perché questo criterio riduce l’impatto ambientale). Senza contare che, percorrendo un paese, se ne capisce molto di più che volandoci sopra. E poi: spostarsi a piedi o in metropolitana nelle città.

Terza decisione: la direzione. Decidiamo di volare verso est. Questo fatto ci garantirà voli un po’ più brevi , ci costerà jet jag più difficili da smaltire (ma cinque ore di fuso non sono così tragiche) e soprattutto ci permetterà di acchiappare un ultimo scampolo d’estate in Russia, di arrivare a Shanghai quando non fa più spaventosamente caldo e di intercettare (ormai saremo a settembre) una primavera incipiente in Australia, Nuova Zelanda e Cile.

L’idea di base è questa: fermarsi in ciascun paese abbastanza a lungo da poter cogliere qualche frammento dello spirito del luogo, ma non così a lungo da perdere lo stupore. Questo permette, credo, di intercettare fenomeni che uno sguardo più diretto e prolungato forse non individuerebbe. Proprio come succede quando si guarda qualcosa con la coda dell’occhio, e si percepiscono più distintamente movimenti e bagliori.

Seconda decisione: visitare pochi paesi, privilegiando i posti più lontani e cercando di non avere più di cinque-sei ore di differenza di fuso orario tra un paese e l’altro. Proviamo a elencare: Russia (entrambi non ci siamo mai stati), Cina (ci sono stata nel 2005), Hong Kong (ci sono stata nel 1976), Australia (mai stati entrambi), Nuova Zelanda (ci sono stata negli anni ottanta), Cile (mai stati entrambi). Ne vien fuori un viaggio essenzialmente urbano nella prima parte, nella seconda parte molto a contatto con la natura. Questo ci piace molto.

Forse avete già sentito parlare dei biglietti aerei Rtw (Round the world): hanno un costo complessivo assai inferiore al costo delle singole tratte, a fronte di alcuni vincoli. Per esempio: di norma durano fino a un anno e permettono di fare anche molte soste, a patto però di andare sempre nella stessa direzione e di prenotare in anticipo tutte le tratte. Ci sono tre diverse grandi alleanze di compagnie aree che offrono biglietti Rtw. Ci sono anche altre soluzioni (per trovarle basta una rapida ricerca in rete) ma queste sono le più note.

Di solito io mi faccio carico dell’organizzazione preliminare e degli itinerari, lui dell’orientamento sul territorio, della guida e, poiché parla inglese e spagnolo meglio di me, delle negoziazioni: un’equa divisione dei compiti, con il patto implicito che tutte le scelte devono essere collegiali e che, in viaggio, “uno vale uno”. Ma sul serio.

Ecco che cosa ho messo in valigia, per un itinerario che, comunque, dura quasi due mesi e prevede oltre 30 gradi di escursioni termiche.

Oltre a facilitare gli spostamenti, la scelta del bagaglio ridotto aggiunge un ulteriore elemento di vita vera al viaggio: vuol dire, per esempio, dover comprare detersivi in cirillico annusando le confezioni in un supermercato di Mosca, e poi avventurarsi in uno spericolato bucato nella vasca da bagno dell’albergo.

Oppure: vuol dire scovare una lavanderia a gettone nella più remota periferia di Shanghai (in rete bisogna cercare self service laundromat), giusto accanto a un tosatore di gatti. O scoprire che, a Sidney, se porti gli abiti in lavanderia te li restituiscono in albergo, piegati ma non stirati, a un prezzo più che accettabile (in rete bisogna cercareWash & fold laundry – un servizio che si potrebbe importare anche da noi). E che il tizio della lavanderia è svizzero-ticinese, mi dà subito del tu e parla italiano con l’accento di mia nonna.

Sesta decisione. Alternare sistemazioni economiche (specie in Australia e Nuova Zelanda) a qualche albergo di fascino storico: dopotutto questo viaggio è un regalo e, per esempio, aprire le tende la mattina e trovarsi davanti al naso il Cremlino fa parte della cose-che-non-si-dimenticano. Lo stesso criterio vale per il cibo: ci si può anche comprare il pranzo al supermarket, per poi cenare in un buon posto.