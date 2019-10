Visto dal cielo, il paesaggio attorno a Pechino sembra una scheda madre zeppa di microchip per via delle schiere di palazzi di nuova costruzione, raggruppati a decine, tutti uguali, tutti allineati, altissimi.

Visto da terra, il cielo sopra Pechino è di un azzurro sorprendente.

Ero stata a Pechino, e in altri posti della Cina, nel 2005. Era questa stessa stagione dell’anno, e allora la città mi era apparsa grigia, opprimente e inquinatissima. Il cielo azzurro è la prima novità che incontro.

Le cose cambiano.

(Per testimoniare quanto cambiano, ora, mentre scrivo e traduco i miei appunti in questo articolo, vado a cercare nel computer qualche foto scattata in quel primo viaggio cinese. La qualità delle immagini non è granché, ma proverò a proporvi qualche confronto).

Considerando che l’aeroporto di Pechino è il secondo più affollato del mondo (il primo è l’aeroporto di Atlanta), le procedure d’ingresso sono tutto sommato rapide (assai più che ad Atlanta). E proprio come ad Atlanta c’è la fotosegnalazione e la raccolta delle impronte digitali. I funzionari sono accigliati ma efficienti.

Le strade verso la capitale sono linde. Il traffico è silenzioso. Vediamo targhe di colori diversi: gialle per pullman e camion, blu per le auto, bianche per la polizia, nere per i funzionari governativi, verdi per i veicoli a trazione elettrica. In giro c’è un buon numero di targhe verdi.

Nella nostra stanza d’albergo troviamo un foglio stampato, il quale cortesemente ci avverte che alcuni “popular websites” sono proibiti nella Repubblica popolare cinese e sono bloccati dal provider. E ci ringrazia per il nostro “kind understanding”.

Segue elenco. Per tutta la durata del nostro soggiorno in Cina dovremo scordarci: Facebook, Twitter, YouTube, Blogger, Dailymotion, Picasa (è un sito per la condivisione di foto dismesso da Google nel 2016, e mi domando perché il governo continui a preoccuparsene), Dropbox, Google, Google britannico, Gmail, Flikr, Instagram.

Verifico che non si accede neanche a Wikipedia e a molte testate giornalistiche statunitensi. WhatsApp e Linkedin invece funzionano.

Appunto: le cose cambiano. Nel 2005 Facebook era appena nato, e non costituiva certo un problema di cui il governo potesse pensare di occuparsi.

Fare a meno di Facebook non è poi un gran sacrificio ma, senza Google, l’intero web diventa una stanza buia. C’è da accontentarsi di Bing, o ricorrere a qualche scorciatoia. Per esempio, dopo l’ormai consueto acquisto di una scheda telefonica locale, a mio figlio toccherà usare un protocollo vpn per accedere a Google Maps e riuscire a orientarsi in una città fitta di ideogrammi e con una topografia non esattamente intuitiva.

Sarà per via del cielo che, nuvole comprese, ora somiglia più a un cielo e meno a un foglio di cartone, ma tutto quanto, compresa la sensazione di essere permanentemente controllati, mi sembra più lieve che in passato.

Almeno per quanto riguarda il controllo, è ovviamente il contrario: il riconoscimento facciale in Cina è reale, pervasivo. Ci sono grappoli di telecamere appese dappertutto. E appena arrivati in piazza Tiananmen dobbiamo mostrare i passaporti a un giovanissimo soldato che ce li chiede a muso duro, e se li rigira in mano per un tempi infinito prima di restituirli.

Nel mio ricordo, piazza Tiananmen è, oltre che gigantesca, austera e semideserta. Adesso la ritrovo ingombra di una folla chiassosa. Gli occidentali sono davvero pochi, ma la quantità di turisti cinesi è impressionante. È una seconda novità rispetto alla mia visita passata. Troveremo la medesima folla impressionante, indisciplinata e quasi interamente cinese, anche all’interno della Città proibita.