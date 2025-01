Ecco un breve riassunto: il 19 gennaio è entrata in vigore la legge pensata espressamente per mettere al bando TikTok, e approvata dal congresso americano lo scorso aprile, che vieta nel paese le app controllate da “avversari stranieri”. La preoccupazione, bipartisan, riguardava i dati di milioni di cittadini statunitensi nelle mani della ByteDance, e quindi del Partito comunista cinese (Pcc). Il problema delle aziende cinesi, in generale, è che non possono dirsi completamente slegate dalla leadership di Pechino, e questo rende in particolare le aziende tecnologiche poco raccomandabili in fatto di sicurezza.

Il black out è durato poche ore perché “grazie all’intervento di Donald Trump”, come si leggeva nel messaggio comparso agli utenti di TikTok, l’azienda si è aggiudicata più tempo per trovare un acquirente. Il nuovo presidente statunitense di recente aveva già espresso l’intenzione di salvare il social network – che sarà anche una minaccia per la sicurezza nazionale, ma durante la campagna elettorale gli ha fatto molto comodo, senza contare che la prospettiva di restituire l’app del cuore a un bacino di 170 milioni di potenziali orfani era ghiotta – e ieri ha promesso di estendere di novanta giorni con un ordine esecutivo il limite entro cui l’azienda proprietaria dovrà vendere. Nel frattempo gli utenti allarmati hanno cominciato a cercare un’alternativa e, in barba ai timori per la sicurezza, l’hanno trovata, un po’ per protesta, in un’altra app cinese.

Autodefinendosi “rifugiati di TikTok”, nel giro di un paio di giorni più di 700mila statunitensi si sono presentati su Xiaohongshu (letteralmente “libretto rosso”), un mix tra Instagram e Pinterest dove soprattutto giovani donne cinesi si scambiano consigli su viaggi, shopping e lifestyle in generale. All’estero è nota come RedNote ma, al contrario di TikTok che ha una sua versione cinese, non è pensata per un pubblico internazionale. In un paio di giorni Xiaohongshu è arrivata in cima alla classifica delle app gratuite scaricate dagli store di Apple e Google non solo negli Stati Uniti ma anche in alcuni paesi europei, tra cui l’Italia.

Questo esodo ha creato “un insolito spazio di scambio tra utenti cinesi e americani”, come spiega Rest of World. “Negli ultimi giorni si sono scambiati meme sui gatti, hanno condiviso foto delle rispettive città di origine e hanno affrontato argomenti spinosi come il razzismo, i diritti dei transgender e Luigi Mangione”. La giornalista del New York Times Li Yuan ha passato ore a leggere le interazioni tra i due mondi, rese possibili dalle app di traduzione automatica, che hanno registrato un’impennata di utenti giornalieri. I nuovi arrivati su RedNote “hanno pagato la ‘cat tax’, postando foto e video di gatti.

Hanno risposto a tante domande dei loro nuovi amici cinesi: ‘È vero che nell’America rurale ogni famiglia ha una grande fattoria, una casa enorme, almeno tre figli e diversi cani di grossa taglia? Che gli americani devono fare due lavori per mantenersi? Che gli americani sono pessimi in geografia e molti credono che l’Africa sia un paese? Che la maggior parte degli americani ha due giorni liberi a settimana?’. Le domande sono arrivate anche dagli americani: “Ho sentito dire che ogni cinese ha un panda gigante”, ha scritto uno. “Puoi dirmi come posso averlo?”. La risposta è arrivata da una persona della provincia orientale del Jiangsu: “Credimi, è vero”, ha risposto postando la foto di un panda che fa il bucato.