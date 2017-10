Mi aveva invitato Giusy Muzzopappa, mia amica e traduttrice. “È il mio posticino preferito a Roma”, mi aveva detto, e quella frase mi era bastata per farmi venire una gran voglia di vederlo. Per descriverlo prenderò in prestito le sue parole: “Griot è una piccola libreria indipendente dedicata all’Africa e al Medio Oriente. A gestirla è un gruppo di amanti dei libri che per motivi personali o professionali sono legate a queste aree. Io sono una di loro, coinvolta in questa avventura dal 2010. Qui si organizzano regolarmente presentazioni di libri e incontri con autori e artisti provenienti dal continente africano, dal Medio Oriente e dalle diaspore”.

“Ma Roma?”, mi ha chiesto Chiara Comito. Più che una domanda, sembrava una specie di sorridente protesta. Stavo parlando di alcune delle città che avevo visitato nel nord d’Italia per presentare il film di Andrea Segre L’ordine delle cose e non avevo menzionato Roma. Rispondevo a una domanda dal pubblico durante un evento organizzato alla libreria Griot con Annalisa Camilli di Internazionale e Chiara, esperta di letteratura araba, che si era offerta di farmi da interprete.

Essere attaccato troppo a lungo a qualcosa o a qualcuno elimina la necessità di esplorarlo, e si finisce per darlo per scontato

Il fatto è che ci ho messo un po’ per cominciare a capire Roma. In prima battuta sembra avere tutte le caratteristiche – e anche i difetti – delle grandi città. Se la conosci meglio, però, puoi scoprire anche l’intimità e il calore dei centri più piccoli. Basta sapere dove cercare. Ci sono bellissimi angolini che si rischia di perdere se si seguono, come fanno i turisti, gli itinerari più ovvi.

Per tutti Roma è il Colosseo, il Vaticano, la Vespa, un luogo dove la gente mangia spaghetti e pizza urlando di continuo “Mamma mia!”, il tutto con una colonna sonora di “Lasciatemi cantare…” in sottofondo. I turisti non devono fare altro che seguire tour organizzati, camminare a frotte dietro una guida turistica, guardare nella direzione indicata, scattare tante foto e selfie per dimostrare ai loro follower sui social network di essersi divertiti e di essere stati qui. Ma ci sono stati davvero?

D’altro canto, conoscere troppo bene un luogo può portare a un risultato simile: essere attaccato troppo a lungo a qualcosa o a qualcuno elimina la necessità di esplorarlo, e si finisce per dare quel qualcosa o qualcuno per scontato. Sai di amarlo, sai che è bellissimo, e sai che sarà lì quando ti sveglierai il giorno dopo.

Memorie da costruire

Fin da quando sono arrivato a Roma volevo rivedere Jean-Marc Caimi. Non ci vedevamo dall’ultima volta che eravamo stati insieme a Tripoli, nel 2012. Da allora noi tutti – io, lui e Tripoli – avevamo compiuto un lungo viaggio. Quando l’ho chiamato mi ha suggerito di incontrarci “a Campo de’ Fiori, sotto la statua di Giordano Bruno”.

Sono arrivato presto e mi sono messo ad ascoltare i musicisti di strada. Era molto difficile immaginare che in questa bellissima piazza un tempo si tenevano esecuzioni pubbliche. La statua sotto la quale mi trovavo era stata eretta nel punto preciso in cui questo filosofo è stato ucciso, bruciato vivo perché accusato di eresia nel 1600. Qualche ora prima avevo attraversato a piedi piazza Venezia: anche in quel caso era stato per me difficile immaginare che un balcone affacciato sulla piazza fosse il simbolo del potere fascista. Da lì Mussolini pronunciava i suoi discorsi più importanti davanti a migliaia di persone giubilanti radunate in quella piazza.

Ho scoperto che Jean-Marc ha da poco iniziato a lavorare a un nuovo progetto con la sua partner Valentina Piccinni. Si tratta di una sfida completamente nuova per loro: con le loro foto vogliono catturare Roma. Mi ha detto di sentire il bisogno di entrare in un modo o nell’altro nello stato d’animo giusto per questo lavoro. Di solito il suo lavoro lo porta lontano da qui, in città e paesi diversi. Viaggia leggero, porta con sé solo le sue macchine fotografiche, i suoi obiettivi e la sua curiosità. Vuole scoprire nuovi posti incontrare nuove persone e conoscere le loro storie, così da poterle catturare.

A Roma è tutto diverso per lui; deve trovare nuovi modi per guardare la sua adorata città, in un certo senso deve essere uno straniero per poter essere in grado di guardare Roma con occhi pieni di domande. Deve anche, tra le tante faccende quotidiane, andare a prendere suo figlio a scuola. È difficile trovare il necessario livello di isolamento di cui un fotografo ha bisogno per potersi concentrare completamente nella caccia alle inquadrature, alle emozioni e alle storie.

L’ho lasciato alle sue esplorazioni di Roma, io volevo usare i pochi giorni che mi restavano per compiere le mie.