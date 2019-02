Le elezioni europee non distruggeranno l’Unione

Ma da questi è escluso il partito al potere in Ungheria, Fidesz, che appartiene a un gruppo di centro-destra più convenzionale, e il suo rivale di estrema destra Jobbik, che su scala europea è su posizioni non allineate. Aggiungendo queste due formazioni, i populisti otterrebbero altri 15 seggi, portando la loro quota al 27 per cento, rispetto al 22,5 per cento dell’attuale parlamento. Questo lascia comunque aperta la questione del gruppo al quale aderirà un partito in ascesa come lo spagnolo Vox, per non parlare di quel che potrebbe decidere l’incostante Movimento cinque stelle italiano.

Dennison e Zeka sostengono che le forze antisistema hanno già collaborato nel Parlamento europeo su alcune questioni: “L’amore per la Russia, l’odio per le sanzioni e le forti inclinazioni protezionistiche possono unire l’estrema sinistra e l’estrema destra”, sostengono. Quest’alleanza non sarebbe ufficiale e neppure stabile. Ma questo “allineamento non pianificato” in votazioni fondamentali potrebbe essere sufficiente a rendere precario il controllo del Parlamento europeo esercitato dai partiti tradizionali, obbligandoli a creare alleanze con una frequenza che finora non era stata necessaria.

Sarebbe abbastanza per bloccare i tentativi dell’Ue di punire l’Ungheria e la Polonia per i loro attacchi allo stato di diritto. I partiti potrebbero evitare che le commissioni approvino automaticamente le nomine alla Commissione europea. Potrebbero anche giocare un ruolo chiave nella definizione del bilancio dell’Ue, se i partiti tradizionali non riuscissero a coalizzarsi (uno scenario probabile).

Se si applicano i dati di Poll for polls dell’11 febbraio a questo modello, aggiungendovi anche partiti dalle tendenze populiste come il partito al potere in Polonia, Diritto e giustizia (Pis), Fidesz, i Democratici svedesi e la Nuova alleanza fiamminga (N-va) del Belgio, il totale complessivo degli antieuropei arriverebbe a circa 220. Ovvero quasi un terzo di tutti i seggi del parlamento, una quota necessaria per un cambiamento qualitativo.

Nelle elezioni, tuttavia, la complessità non sarà solo un nemico per i centristi, ma potrebbe anche venire in loro aiuto. Etichettare diversi partiti di differenti paesi come “antieuropei”, “estrema destra” o “antisistema”, come ha fatto l’Ecfr, potrebbe essere troppo semplicistico. Molti di questi gruppi alle estremità dello spettro politico non sono davvero contrari all’Ue e non stanno facendo campagna perché i loro paesi ne escano. Alcuni vorrebbero una Ue con minori poteri, ma questo fa parte di una discussione legittima. Non è necessariamente un attacco ai valori europei.

Ipotizzare delle coalizioni antisistema ad hoc può servire non solo a spaventare i centristi e a spingerli a una maggiore cooperazione. Può anche mostrare la profondità delle differenze tra le forze insoddisfatte dello status quo. Per queste ottenere dei seggi nel Parlamento europeo può essere un utile bagno di realtà. Alcune di queste, come Syriza in Grecia o Podemos in Spagna, per non parlare di Fidesz, su molti temi hanno trovato più naturale votare con il centro che con le frange nazionaliste.

Personalmente mi risulta quindi difficile inquietarmi per le elezioni. Anche se i vari partiti antisistema otterranno il numero di seggi che i sondaggi suggeriscono, il progetto europeo non sembra correre pericoli.

(Traduzione di Federico Ferrone)