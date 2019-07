Agli elettori sovranisti non importa se i soldi vengono da Putin

Il ministro dell’interno italiano Matteo Salvini, leader della formazione nazionalpopulista della Lega, sta cercando di respingere l’accusa che uno dei suoi più stretti collaboratori abbia provato a ottenere dal Cremlino fondi per il partito. A questo punto dovrebbe essere chiaro che i partiti populisti europei possono accedere facilmente a questo genere di aiuti. Se gli elettori non lo considerano un motivo per non votarli (per il momento sembra sia così) è evidente che i populisti diventeranno sempre più sfacciati.

La notizia di un incontro nella capitale russa tra Gianluca Savoini, ex portavoce di Salvini, e alcuni cittadini russi con importanti contatti all’interno del governo è apparsa per la prima volta a febbraio sulle pagine del settimanale italiano L’Espresso. In quell’occasione russi e italiani avrebbero discusso un accordo per la fornitura di carburante in base al quale la società petrolifera statale russa Rosneft avrebbe venduto una certa quantità di gasolio a un intermediario italiano a un prezzo favorevole. L’intermediario, a sua volta, avrebbe venduto il gasolio all’Eni, utilizzando i guadagni per finanziare la Lega.

La settimana scorsa Buzzfeed ha pubblicato quella che ha presentato come la trascrizione fedele di una registrazione dell’incontro. Il testo contiene diversi dettagli interessanti sulla possibile struttura dell’accordo per nascondere il coinvolgimento della Russia, sulla quantità di carburante da scambiare (250mila tonnellate al mese per un anno) e sulla portata dello sconto (4 per cento), oltre a una richiesta di tangente da parte dei russi. Secondo i calcoli di Buzzfeed, gli italiani avrebbero ottenuto dall’accordo 65 milioni di dollari da utilizzare per “sostenere la campagna elettorale” della Lega.