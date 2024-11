La rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, il processo per gli abusi subiti da Gisèle Pelicot , il verdetto del processo all’attore e regista francese Nicolas Bedos, l’apertura e il rinvio del processo a Gérard Depardieu, l’aumento del 10 per cento del numero di casi di violenza domestica: che dire, gli ultimi giorni non sono stati affatto propizi per la libido femminile. In questi tempi di reazioni violente al femminismo, la sessualità è più che mai una zona di lotta, ma anche potenzialmente uno spazio di riparazione. Ecco quindi la mia guida pratica per gli uomini che hanno scelto di restare nostri alleati sotto le coperte.

Prendere in considerazione il punto di vista delle donne è uno dei più grandi progressi femministi degli ultimi anni, quindi partiamo ricordando che la parità a letto comincia, idealmente, nella fase della seduzione. Sì, le donne sono interessate ai corpi degli uomini! Per favorire gli scambi carnali e restituire alle vostre partner quella forma di cortesia che consiste nel farsi belle per l’altro, non esitate a sfoderare il doppio armamentario della seduzione passiva (impegnandovi sul vostro corpo, l’abbigliamento, gli accessori) e di quella attiva (migliorando il comportamento, il linguaggio, la capacità di creare atmosfere favorevoli).

Oltre a queste semplici regole, vi invito a tenere conto di eventuali tendenze sacrificali della vostra partner: le donne sono spinte fin dall’infanzia ad anteporre i desideri altrui ai propri. Date queste condizioni, è meglio essere attenti e consapevoli per evitare tattiche di pressione: non definite i vostri desideri “bisogni”, non insistete, non usate il ricatto sentimentale e fate caso ai consensi espressi con riluttanza.

Non costringere la partner a fare sesso è ovviamente fondamentale. Il problema dei fondamentali, però, è che tendiamo a non aggiornarli mai (ha detto una certa rubrichista che si ostina a cucinare la carbonara con la panna), e negli ultimi anni le regole sono cambiate molto. Conoscete i cinque principi utili a evitare le costrizioni? Lasciate che vi aiuti: il consenso deve essere libero, informato, specifico, reversibile ed entusiasta.

Per evitare tensioni nella relazione che portino a blocchi nell’intimità, può essere utile fare un rapido inventario di chi fa cosa. Questo vale per l’organizzazione pratica del rapporto sessuale (chi controlla che la camera da letto e i corpi siano ragionevolmente accoglienti), per la contraccezione (quale corpo è responsabile, quali sono le conseguenze, chi si occupa della logistica, chi paga), per l’erotismo (chi compra i sex toys e la biancheria sexy), e anche per lo sbocciare del desiderio (chi si occupa della preparazione). Meno lavoro mentale deve fare una donna, più tempo cerebrale ha a disposizione per il piacere.

Sembrerebbe scontato, ma partite dal principio che le stesse regole che esistono per gli uomini valgono anche per le donne. Noi non siamo passive né ricettive “per natura”. Sappiamo cosa vogliamo (anche se a volte ci vuole un po’ di coraggio per esprimerlo a parole). Per lo stesso principio, non chiedete alle donne sforzi che voi per primi sareste riluttanti a compiere (in termini di depilazione, aspetto fisico, disponibilità, posizioni, concessioni sulle pratiche, eccetera). L’obiettivo non è quello di creare una simmetria assoluta, ma di fare in modo che nessuno dei due partner “dia” quando l’altro “prende”.

5. Penetrazione opzionale

Non lo si ripeterà mai abbastanza: la penetrazione non è obbligatoria, né particolarmente efficace sul corpo femminile. E se avete dei dubbi, vi rimando alla mia ultima rubrica sull’argomento. Ciò significa che dovete rinunciare alle gioie del coito? No. Il pene vi si ridurrà in polvere? No (se il tuo pene si riduce in polvere, caro Dracula, avresti dovuto anticipare il passaggio all’ora solare).

Se tutto va bene, vi accorgerete abbastanza presto che mettere in discussione l’apparente centralità della penetrazione spalanca le porte (e le finestre) del repertorio sessuale. Dite addio alla routine e apritevi alla varietà del sesso orale, della masturbazione condivisa o non, del bdsm, del frottage, dei massaggi più o meno unti, dei giochi basati su materiali, sapori, odori, sussurri… È anche un’opzione molto rilassante per gli uomini con disfunzioni erettili!