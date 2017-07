In Polonia i conservatori vogliono riscrivere la storia

Camminiamo lentamente, a piccoli passi, in silenzio, come si cammina nelle chiese o nelle prigioni. Guardiamo i video e le foto e le cose come se ne avessimo timore, come chi si tappa gli occhi con le mani. Siamo pochi: questo pomeriggio siamo pochi e ci trattiamo con la cortesia severa tipica dei funerali, come se volessimo dirci che ci dispiace e, soprattutto, che non siamo come loro; come se avessimo bisogno di essere altri.

Ma non siamo altri, e il peso di quel mondo è il peso del mondo. La cosa peggiore è sapere che tutte queste cose sono successe non troppo tempo fa, proprio qui. Qui, a Danzica, nel nord della Polonia, accanto al mar Baltico, è cominciata la guerra più letale della storia. Qui, in questo museo che la narra, qualche mese fa è cominciata una guerra per la storia che non è letale, ma oscena.

Il 1 settembre 1939 la Germania attaccò la Polonia e diede inizio alla seconda guerra mondiale. Nel 2007, il premier liberale polacco Donald Tusk immaginò un museo che ricordasse come nessun altro i suoi orrori, per aiutare a superarli. Il suo governo stanziò ottanta milioni di euro per il museo, chiamò a collaborare dei consulenti internazionali e nominò un direttore, lo storico Paweł Machcewicz. Dopo anni di lavori, il museo è stato inaugurato nel marzo di quest’anno.

Macchine per raccontare storie

L’edificio colpisce già di primo acchito: è come se un cubo di vetro blu e cemento rosso si fosse incagliato a terra. La mostra all’interno colpisce ancora di più. Il museo della seconda guerra mondiale è fatto come si fanno oggi i musei: non più templi in cui conservare reliquie, ma macchine per raccontare storie. Questo museo racconta la storia della guerra peggiore, quella che inventò la “guerra totale”, quella che uccise 55 milioni di persone. I civili furono la maggior parte delle vittime: il museo, quindi, si occupa meno dei giocattoli dei militari che non della sofferenza che inflissero.

Lo spazio all’interno del museo è cupo: la luce è bassa, i suoni sono attutiti. Il taglio è radicale: non c’è segnale internet.