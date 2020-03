Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 7 di Internazionale Kids , in vendita in edicola o in abbonamento .

In questi ultimi mesi la redazione è andata in giro per scuole, librerie e biblioteche per raccontare come nasce un numero di Internazionale Kids. Adesso siamo pronti per un secondo capitolo del nostro tour, che potremmo chiamare “Come nasce un numero di Internazionale Kids in salotto”. Infatti anche noi ci siamo rifugiati nelle nostre case per evitare il più possibile di stare troppo vicino agli altri, in modo da rallentare il contagio da coronavirus e proteggere tutta la comunità (che, come leggiamo a pagina 66, può essere piccola come una squadra di basket o grande come un continente).

Se state sfogliando questo numero vuol dire che ce l’abbiamo fatta! Abbiamo usato strumenti tecnologici potentissimi: computer, telefono, una buona connessione internet, un sito web per fare le videochiamate e un foglio di lavoro online per coordinarci. L’abbiamo chiamato Strumentone, perché pensiamo che se dai un nome un po’ matto a un documento di lavoro quello ti ricambia il favore e ti porterà fortuna. A mano a mano che il lavoro avanzava, Strumentone diventava sempre più blu: segno che il numero era pronto per andare in stampa.

Ma questo è niente in confronto a quello che state facendo voi, che vi destreggiate tra registri elettronici, compiti online, momenti di noia mortale, videochiamate di gruppo con gli amici e lezioni di musica davanti allo schermo. Siete veramente fortissimi.