Questo articolo è uscito a pagina 3 del numero 12 di Internazionale Kids , in vendita in edicola o in abbonamento .

In questo numero preparatevi a fare un lungo viaggio in aereo, dalla Francia al Gabon, in compagnia di due gorilla imbarcate nella stiva. Le gorilla sono nate in uno zoo francese e stanno per tornare in libertà, perché fanno parte di un progetto che si prende cura di questi primati e ne riporta regolarmente alcuni esemplari in un parco nazionale dell’Africa centrale. Riusciranno a sopravvivere nella foresta, considerato che nessuno gli ha mai insegnato come si fa? È una storia commovente, tenete i fazzoletti a portata di mano.

Dal Gabon torniamo in Europa per andare a curiosare in un tunnel nella zona sud di Londra, dove un gruppo di attivisti coltiva insalata e verdure fresche in una fattoria sotterranea.

E poi da lì si prosegue per l’isola di Man, nel mare d’Irlanda, in cerca di una delle città in miniatura per topolini costruita da un gruppo di artisti anonimi. Il gruppo, che si chiama AnonyMouse, recupera oggetti abbandonati per strada – tappi di bottiglia, scatole di cerini – e li usa per costruire una città a misura di topo, con farmacie e ristoranti.

In questo numero c’è anche l’ultimo episodio del fumetto Aldo e Rosa. Argh! Sembra incredibile, ma abbiamo già pubblicato dodici episodi. Però significa anche che Internazionale Kids sta per compiere un anno. E questa è un’ottima notizia che festeggeremo con un nuovo, incredibile fumetto.