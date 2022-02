Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 30 di Internazionale Kids , il mensile di Internazionale per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni. Lo trovi in edicola, oppure puoi abbonarti .

A giugno dell’anno scorso abbiamo pubblicato un articolo del giornale svedese Kamrat Posten, che raccontava come cambia il corpo dei ragazzi durante la pubertà. Si chiamava “Quando i maschi crescono” ed era formato da una lunga serie di risposte alle domande dei lettori. In questo numero pubblichiamo la seconda parte, con le domande delle ragazze.

“La vita delle persone è fatta di tante fasi e una di quelle più belle e delicate è quando i bambini e le bambine cominciano a diventare ragazzi e ragazze. Cambia la scuola, cambiano gli amici o gli impegni, ma il primo segnale che qualcosa dentro di noi si sta muovendo arriva dal corpo. Alcune trasformazioni ci colgono di sorpresa: basti pensare ai peli o alla voce che cambia. È per questo che conoscere il nostro corpo è molto importante. Fin da piccoli dobbiamo sentirci liberi di parlarne con le persone di cui ci fidiamo e di fare tutte le domande che ci vengono in mente. Gestire un corpo che a un certo punto sembra andare per conto suo può creare un po’ d’imbarazzo, ma è bene sapere che quelle che chiamiamo ‘intime’ sono parti di noi e dobbiamo essere informati su come funzionano”.

Questo era l’editoriale che avevamo scritto a giugno per presentarvi l’articolo. E funziona benissimo anche per questo.