Nell’antichità in Giappone andava di moda tingersi i denti di nero, usando una miscela di ferro e tè. A novembre in Belgio un piccione viaggiatore è stato comprato da un misterioso acquirente per 1,6 milioni di euro. In Tanzania il governo ha vietato la lettura del libro Il diario di una schiappa nelle scuole. In Francia un pasticciere ha nascosto un lingotto d’oro in una torta come regalo per i suoi clienti. In Finlandia maestri e alunni leggono il giornale in classe per imparare a difendersi dalle notizie false.

La cantante statunitense Beyoncé ha appena vinto il suo 32° grammy, un premio musicale molto importante, ma non ne ha mai ricevuto uno per il miglior album. In una scuola dell’Hertfordshire, in Inghilterra, gli studenti pagano la mensa con l’impronta digitale. In America Latina ci sono dei fagioli zuccherati come le castagne, che si usano nei ripieni per i dolci. Nel VI secolo aC la colonia greca di Sibari era così rumorosa che il consiglio della provincia ordinò ai vasai e agli stagnini di vivere fuori dalle mura perché facevano troppo chiasso. Nei prossimi giorni potreste ricevere delle lettere che cominciano con “Stimatissimo” e “Illustrissima”.

Sono tutte notizie contenute in questo numero di Internazionale Kids, ma una è falsa. Provate a scoprire quale.