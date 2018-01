Anche la distrazione aiuta a meditare

Nelle pagine iniziali, tutti i libri sulla meditazione contengono una frase del tipo: “Prima di tutto, scegliete un momento in cui nessuno vi disturberà”, e non scopro mai che cosa c’è dopo perché nel frattempo ho lanciato il libro dall’altra parte della stanza, anche se, ovviamente, senza colpire la fonte del disturbo.

Perciò è stato un sollievo scoprire Meditation for fidgety skeptics (Meditazione per scettici irrequieti) di Dan Harris, il giornalista televisivo statunitense che nel libro precedente, 10 % happier, raccontava le sue avventure nel mondo della meditazione dopo un attacco di panico mentre era in onda.

Questo nuovo lavoro non spiega come meditare, ma essenzialmente come riuscirci sul serio, come costringersi a mettersi seduti e fare quella dannata cosa. In questo senso, in realtà è un manuale su come acquisire qualsiasi buona abitudine. Nello specifico, ci invita a modificare il nostro modo di vedere le “ricadute”.

Come il manubrio in palestra

Nella maggior parte dei casi, quando si cerca di liberarsi di una brutta abitudine, ovviamente una ricaduta è una cosa negativa (per Alcolisti anonimi, l’organizzazione che è la principale paladina di questa teoria, è terribilmente negativa). Harris sostiene invece che a volte la ricaduta non è solo scusabile, ma essenziale.

Di solito chi insegna meditazione è una persona cordiale e sorridente, che spiega come meditare in modo cordiale e sorridente: sedetevi comodi, chiudete gli occhi, concentratevi sul vostro respiro, e se vi distraete, non sentitevi in colpa, riportate dolcemente l’attenzione sul respiro.