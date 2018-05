L’illusione di essere speciali

Tra le esperienze più da brivido della vita moderna ce n’è una che mi capita regolarmente, ma sicuramente non solo a me. Bevo qualcosa con un amico e quello mi consiglia un libro o un film che secondo lui mi piacerà e poi, senza che io lo abbia mai cercato, comincio a vederne la pubblicità online.

Non c’è da meravigliarsi se gira la voce che Facebook usi il microfono del nostro cellulare per spiarci. È quasi sicuramente falsa: le applicazioni e i siti web raccolgono già tanti dei nostri dati che non hanno bisogno di trucchi simili, abbiamo solo la sensazione che ci stiano spiando.

Ma c’è un altro motivo per cui la rete ci conosce meglio di quanto pensiamo: è che siamo molto più normali di quanto ci rendiamo conto di essere. Sapendo qualcosa su di me, sia Facebook sia il mio amico finiscono per consigliarmi le stesse cose perché la mia costellazione di interessi è molto meno speciale, e quindi più prevedibile, di quanto mi piacerebbe credere.

Superiorità illusoria

“Non sei poi così speciale” può essere un insulto (una specie di povero illuso, che si crede chissà chi) e a volte un’espressione d’affetto, come il messaggio che diventò virale nel 2012 in cui l’insegnante americano di scuola superiore David McCullogh invitava i suoi studenti a non rendersi infelici cercando di dimostrare che erano al centro dell’universo. Spesso è anche un’accusa lanciata dai vecchi ai giovani.

Ma questa non è altro che una distrazione dal brutale fatto statistico che, in base a qualsiasi parametro, e a parità di condizioni, è ovvio che siamo nella norma. Privata di qualsiasi valore di giudizio, è questo che significa la parola “normale”.

Ci sono buone probabilità che la nostra intelligenza, la nostra creatività, i nostri gusti culturali o amorosi, il modo in cui il mondo ci ha maltrattato siano meno strani o estremi di quanto pensiamo, soprattutto dato che ognuno di noi ha forti motivi per credere il contrario.