La fretta è amica delle notizie false

Già da qualche tempo sto cercando di trovare le parole per definire una condizione nella quale mi trovo spesso e della quale vedo i segni anche in altre persone. Non si tratta di “essere distratti” ma neanche di “non essere distratti”. Tendiamo a pensare alla distrazione come a una condizione assoluta: o siamo del tutto concentrati su qualcosa, oppure ancora una volta siamo distratti da Twitter o da Netflix. Si tratta piuttosto di un calo dell’attenzione, che non ci impedisce di rimanere, almeno in teoria, concentrati su quello che stiamo facendo (l’etichetta che ci si avvicina di più è forse “attenzione parziale continua”, coniata dalla scrittrice Linda Stone). Uno dei sintomi chiave è quello che posso descrivere come un’impazienza nei confronti dei propri processi cognitivi, un’incapacità a seguire i propri pensieri fino alla fine. E sto cominciando a chiedermi se questa non sia la causa di varie situazioni difficili in cui ci troviamo. Senza riflessione

Il mio sospetto è stato confermato da un nuovo studio, che ho scoperto tramite il sito Research Rigest, sul perché le persone condividono le false notizie online. Secondo le due teorie più accreditate, o quelli che lo fanno non sono particolarmente svegli (credono veramente che quelle notizie siano vere) oppure sono dei cinici cretini impegnati a diffamare l’opposizione (e non gli importa se le storie non sono vere). Ma lo psicologo canadese Gordon Pennycook e i suoi colleghi hanno dimostrato che la maggior parte delle persone che tendono a condividere notizie false sono convinte dell’importanza di diffondere solo quelle vere, e sono in grado di capire quali sono del tutto inventate. È solo che si lasciano trascinare – tra le altre cose dalla frenesia di condividere quello che stanno leggendo – prima di aver avuto il tempo necessario per riflettere sulla loro veridicità. “È difficile immaginare”, scrivono i ricercatori, “che un gran numero di persone abbia veramente creduto, per esempio, che Hillary Clinton gestisse la vendita di bambini a scopo sessuale usando come base una pizzeria”, e dallo studio è risultato che probabilmente non ci credevano.

Quante probabilità ci sono veramente che Bernie Sanders sia un suprematista bianco?

Quando gli è stato chiesto di riflettere sulla veridicità di un titolo fasullo di giornale, era molto meno probabile che i partecipanti lo condividessero. Bastava quel semplice intervento per farli soffermare sui loro stessi processi mentali abbastanza a lungo per capire che la notizia era sospetta. Mi chiedo se questo non spieghi in parte la deprimente tendenza dei protagonisti del dibattito politico attuale a pensare che i loro avversari agiscano in malafede, e che invece di credere a quello che sostengono di credere, sotto sotto siano semplicemente malvagi. Dopotutto, quante probabilità ci sono veramente che il politico conservatore medio “odi i poveri”, in senso letterale e cosciente? O che le persone che non sono d’accordo con noi su come curare la disforia di genere infantile segretamente gioiscano nel veder soffrire i bambini? O che Bernie Sanders sia, in qualsiasi accezione sensata del termine, un suprematista bianco? Basta riflettere qualche secondo per capire che sono tutte ipotesi improbabili. Eppure le ho lette tutte, più o meno spesso, online. E non sono di sicuro un buon punto di partenza per far cambiare idea a qualcuno.

Forse un giorno inventeranno un accessorio per lo smartphone che ci prende letteralmente per la collottola ogni volta che stiamo per ritwittare qualcosa e ci grida: "Andiamo! Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo?". In attesa di questo, prima di cercare di convincere gli altri delle nostre idee, forse vale la pena soffermarsi un minuto a riflettere e decidere se ci crediamo veramente.

