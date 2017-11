Amori italo-forestieri

1. Hasa–Mazzotta, Libro d’amore

“L’amore forestiero poco dura”, dice la canzone che chiude l’album Novilunio, frutto di un intenso idillio artistico tra la cantante pugliese Maria Mazzotta – che ha già collaborato con l’ottimo Canzoniere Grecanico Salentino – e il violoncellista albanese Redi Hasa. L’uomo che lusinga e che inganna, nel drammatico crescendo finale, viene cancellato dal libro d’amore, portando questa canzone agli antipodi della collaborazione tra Kate Bush e Peter Gabriel. Rimangono un barrage di sorde percussioni mediorientali e la catarsi di una donna addolorata.

2. Saber Système, Il canto dei venti

Gang di folk afrocuneese il cui pezzo Saber décalé pare stia decollando a suon di condivisioni e passaparola, nell’africa francofona, tra Senegal, Togo e Burkina, in quello stile coupé-décalé che fa ancheggiare la Costa d’Avorio. Merito della ritmica inarrestabile, e del carisma del cantante Antonio Rapa detto “l’ivorien blanc”. Nell’album Nuevo Mundo la band alterna occitano, francese e africano dioula, trovando picchi di euforia melodica nei versi italiani del poeta Gino Giordanengo, che fu di Peveragno, come lo sono questi ventenni di mondo.

3. Giorgieness, Che cosa resta

Un altro modo di chiudere un libro d’amore: metterlo in una scatola e traslocare. Un piccolo, persuasivo racconto di Giorgie D’Eraclea, la valtellinese con i rocker intorno, nel nuovo album Siamo tutti stanchi. Del resto “Anche l’arte della guerra è poesia”, come sottolinea nel precedente singolo Dimmi dimmi dimmi (tipo Tom’s diner di Suzanne Vega). E poi c’è pure il nuovo singolo Calamite, e altre buone cose. Anche se l’ispirazione è ondivaga, e derapa in “dita in gola”, “fammi a pezzi” e “ti consuma” da tutte le parti. Per la maturità non c’è fretta, via.