In tempi ragionevolmente recenti due film mi hanno provocato un brivido, una leggera vertigine. Mi era già successo anni fa con il King Kong di Peter Jackson: quando il gorilla gigante combatte con i biplani in cima all’Empire state building, ho avvertito un formicolio ai piedi e un lungo brivido risalire su. Poi nel giro di un anno per due volte ho provato la stessa sensazione. Entrambe le volte davanti a film con Dwayne “The Rock” Johnson, il campione hollywoodiano dell’intrattenimento per famiglie, credibile quando fa il reduce dell’Fbi, riciclatosi come responsabile della sicurezza del grattacielo più alto del mondo, e addirittura (quasi) quando fa un primatologo che cerca di calmare George, un gorilla albino reso pazzo ed enorme da un esperimento genetico andato storto.

Avrete già capito che parliamo di Skyscraper di Rawson Marshall Thurber e di Rampage. Furia animale di Brad Peyton. Nessun capolavoro, ma sono film che mantengono quello che promettono. In entrambi The Rock si trova ad altezze vertiginose e quando sta per cadere ecco scattare il brivido. Una curiosità sui primati. A interpretare Kong c’è Andy Serkis, il campione delle scimmie in computer grafica. Nel seguito di King Kong, Skull island, a fare lo scimmione c’è invece Terry Notary, che tutti ricorderete in The square di Ruben Östlund. Molto divertente il video di Notary che mostra le differenze nel modo di muoversi di oranghi, scimpanzé e gorilla. I due hanno poi collaborato in L’alba del pianeta delle scimmie di Rupert Wyatt. In Rampage, nei panni di George, c’è invece Jason Liles.