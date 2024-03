Certo, durante la notte degli Oscar c’è sempre qualche sorpresa, ma anche nelle categorie dove Oppenheimer non ha ottenuto nomination, per esempio quella per la miglior attrice protagonista, i giochi sembrano fatti. La favorita è Lily Gladstone, prima attrice nativa americana a ricevere la candidatura in questa categoria. Difficilmente l’Academy si lascerà sfuggire la possibilità di piazzare una pietra miliare nella storia degli Oscar.

Dispiace per Emma Stone e per la sua clamorosa performance nei panni di Bella Baxter in Povere creature! di Yorgos Lanthimos, ma il premio a Lily Gladstone sarebbe comunque meritato, visto che è il pilastro intorno a cui ruota Killers of the flower moon di Martin Scorsese.

Comunque le certezze sono anche altre. Intanto il fatto che l’Oscar è sempre più globale. È evidente già dalla categoria principale, quella dei migliori film. Nella decina compaiono Anatomia di una caduta di Justine Triet, che è un film francese, e Past lives di Celine Song che, sebbene sia una produzione canadese-statunitense, è quasi tutto recitato in coreano.

Anche la categoria dei film “stranieri”, in cui è candidato Io capitano di Matteo Garrone, riflette questo “mondialismo”: il film di Garrone, presentato dall’Italia, è recitato in wolof, francese e inglese; La zona d’interesse di Jonathan Glazer è il film presentato dal Regno Unito, ma si parla in tedesco; il giapponese Perfect days è realizzato da Wim Wenders, tedesco di Düsseldorf.