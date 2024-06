Continua la pioggia di titoli francesi. The animal kingdom di Thomas Cailley, poi, è anche molto bello. François è molto preoccupato per la moglie Lana, e insieme al figlio Émile, 16 anni, fa di tutto per non abbandonarla al suo destino. La donna è vittima di un’ondata di mutazioni che ha investito la Francia, quasi un’epidemia, che sembra poter colpire chiunque. Le vittime cominciano gradualmente a trasformarsi in animali. Nella primissima scena del film intravediamo un ragazzo che su un braccio sta sviluppando un piumaggio degno di un’aquila. Ma potrebbero spuntare peli, tentacoli, scaglie. Non ci sono regole.

Nella prima parte del film vediamo un paese in stato di emergenza. Con la memoria si torna facilmente al periodo del covid-19. La reazione delle autorità è massiccia e pian piano medici e volontari sono sostituiti da poliziotti e militari. Quando si decide di spostare tutti i mutanti in luoghi isolati dove tenerli sotto controllo, François ed Émile decidono di partire per rimanere il più possibile vicini a Lana.