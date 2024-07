Il documentario di Sayad, realizzato intorno al 2021 nel deserto al confine tra Niger e Libia (non poi così lontano da quello in cui, tanto tempo fa, cominciava la saga di Luke Skywalker) adotta alcuni elementi cinematografici. Intanto ribalta il punto di vista. Anche comprensibilmente, siamo abituati pensare ai trafficanti di esseri umani come criminali. Qui sono invece presentati per quello che sono: ingranaggi che non fanno neanche più parte di un meccanismo. Nessuno vuole assolvere i trafficanti, ma la fiction non ci ha più volte spinto a simpatizzare con criminali, pirati e killer, al punto di idealizzarli?

Il bello di far parte di una giuria – oltre ai tanti aspetti umani come entrare, anche se solo per pochi giorni, nella comunità che si crea intorno a questi eventi, o come confrontarsi con gli altri giurati (nel mio fortunato caso l’attrice Donatella Finocchiaro e il regista Davide Gambino) – è che bisogna concentrarsi sulla visione dall’alto: le opere vanno osservate singolarmente, ma valutate anche nel loro insieme.

Per adesso i film passati al Siciliambiente non sono facilmente reperibili. Improbabile una distribuzione nelle sale. E per un eventuale passaggio in tv o nelle piattaforme bisognerà aspettare che finiscano i rispettivi tour in giro per i festival di tutto il mondo. Il che ci fa apprezzare manifestazioni come quella creata e diretta da Antonio Bellia. I piccoli festival indipendenti sono una linfa fondamentale non solo per la circolazione delle opere, ma anche per quella delle idee.

Secondo me, sul lungo termine, contribuiscono anche alla formazione di un pensiero comune e quindi alla coesione della società. Sono quindi troppo preziosi per lasciarli in balia dei contributi pubblici, della dipendenza dagli sponsor, al momento fonte insostituibile di finanziamento. Anche qui servono idee nuove. Io non ho ancora avuto illuminazioni, ma anche su questa riflessione è più che mai utile il contributo di tutti.