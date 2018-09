La sfida dell’estrema destra tedesca a Chemnitz

La presenza di braccia tese e slogan nazionalisti per le strade di una città tedesca non è mai un fatto insignificante. Ma quello che accade da otto giorni nella città di Chemnitz, nell’est della Germania, dopo l’omicidio di un uomo per cui sono stati arrestati due immigrati, supera il folklore nauseabondo di pochi nostalgici del terzo Reich emerso in passato in questa regione.

A Chemnitz migliaia di persone sono scese in piazza, ci sono state cacce all’uomo contro gli immigrati, forze di polizia sopraffatte e minate dall’interno, e scontri con chi manifestava contro la destra radicale. Ma soprattutto abbiamo assistito all’unificazione di tutte le tendenze dell’estrema destra tedesca contro la politica migratoria della cancelliera Angela Merkel. Tra le forze che hanno partecipato alle proteste c’è anche Alternative für Deutschland (AfD), entrata in parlamento l’anno scorso.

In questi ultimi giorni, a Chemnitz, è saltata una diga. L’estrema destra sta radicalizzando ancora di più la sua retorica, incoraggiata dai sondaggi che la danno in forte crescita. Una crescita che sarà confermata alle elezioni regionali in Baviera il mese prossimo, dove gli estremisti stanno mettendo sotto pressione i cristiano-sociali bavaresi, partner di governo di Angela Merkel.