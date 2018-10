La corruzione fa danni in tutto il mondo

Qual è l’elemento in comune tra il voto dei brasiliani per l’estrema destra, l’omicidio dei giornalisti in Europa, l’arresto del capo dell’Interpol e di una stella del cinema in Cina o ancora il processo a carico della banca svizzera Ubs che si sta svolgendo a Parigi? La corruzione, flagello del mondo, il cui impatto è forse maggiore in campo politico che economico.

Il fenomeno non è né nuovo né circoscritto a un sistema politico o a un partito. Nessuno lo ha spiegato meglio di Machiavelli, nel sedicesimo secolo: “Il potere corrompe, il potere assoluto corrompe in modo assoluto”. All’epoca si era lontani dalla globalizzazione, a cominciare da quella finanziaria, che non ha fatto altro che decuplicare le possibilità di arricchirsi illegalmente per chi dispone dei mezzi e delle capacità per farlo.

Da secoli, l’organizzazione delle nostre società è volta a smorzare la tendenza umana all’accumulo di ricchezze con ogni mezzo, introducendo sistemi d’allarme, controlli e meccanismi di sorveglianza e trasparenza. Abbiamo fatto progressi, ma non bastano mai. La corruzione zero non esiste da nessuna parte.

Nei periodi di crisi, la corruzione diventa insopportabile agli occhi delle persone a cui si richiedono sacrifici. Mina la fiducia nel sistema, nelle istituzioni, nei leader. Il caso del Brasile è esemplare. Il paese ha vissuto un periodo di crescita spettacolare durante il quale il denaro scorreva a fiumi.