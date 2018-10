La scomparsa di Khashoggi mette in difficoltà anche l’occidente

Imbarazzo, questa è la parola che caratterizza la posizione degli alleati occidentali dell’Arabia Saudita dopo la valanga di rivelazioni arrivate in settimana sulla scomparsa di Jamal Khashoggi.

Il giornalista di 59 anni, che in passato ha fatto parte della cerchia ristretta della monarchia saudita prima di diventare un critico in esilio del potere di Riyadh, è scomparso dieci giorni fa a Istanbul, e l’ipotesi che sia stato ucciso è sempre più verosimile.

Le operazioni dei servizi segreti che vanno storte sono un incubo che dura nel tempo. Da questo punto di vista, la vicenda Khashoggi rischia seriamente di diventare esemplare, con la foto e l’identità degli agenti sauditi accusati di omicidio pubblicata in prima pagina dai giornali turchi, le intercettazioni delle comunicazioni saudite con le minacce nei confronti del giornalista pubblicate dai mezzi d’informazione americani e una versione ufficiale saudita che non chiarisce nulla.

Il risultato è che nessuno crede che Jamal Khashoggi sia uscito vivo e di sua spontanea volontà dal consolato saudita di Istanbul, come afferma Riyadh senza fornire alcuna prova. La sua fidanzata lo ha aspettato per ore davanti al consolato, fino alla chiusura, invano.

La reazione più attesa era quella di Donald Trump, che aveva omaggiato l’Arabia Saudita con il suo primo viaggio all’estero dopo l’elezione e che ha stretto un’alleanza reale con il principe ereditario Mohamed bin Salman.

Dopo diversi giorni di silenzio, Trump ha chiesto di conoscere la verità sulla vicenda, un modo per far presente a Riyadh che non può coprire l’omicidio di un giornalista in esilio negli Stati Uniti e collaboratore di uno dei più grandi giornali americani, il Washington Post.