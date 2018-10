La vicenda Khashoggi turba la campagna di Trump contro l’Iran

Dopo aver imposto unilateralmente il ritiro delle grandi aziende occidentali dall’Iran nella prima fase delle sanzioni (Total, Air France, PSA, Renault, eccetera solo per quanto riguarda la Francia), gli americani sono convinti che sia arrivato il momento di dare il colpo di grazia.

I falchi dell’amministrazione Trump, tra cui il consulente per la sicurezza nazionale John Bolton, sono convinti che il regime iraniano, già alle prese sul fronte interno con un profondo malcontento sociale, non resisterebbe al crollo degli introiti provocato dalla fine delle esportazioni della sua principale risorsa.

Una simile strategia richiederebbe l’impegno e la partecipazione attiva dell’Arabia Saudita, vicino e rivale dell’Iran, difficilmente compatibile con la tempesta scatenata dall’”eliminazione” in circostanze particolarmente cruente del giornalista saudita Jamal Khashoggi.

Tra le vittime collaterali della vicenda Khashoggi c’è l’offensiva dell’amministrazione Trump contro l’Iran. Tra pochi giorni, il 4 novembre, il presidente degli Stati Uniti dovrebbe inaugurare la seconda fase delle sanzioni contro Teheran decise sulla scia del ritiro dall’accordo sul nucleare, a maggio. Washington vorrebbe “ridurre a zero” le esportazioni di petrolio dell’Iran, accelerando in questo modo la caduta dei mullah.

Teheran scommette che le due potenze asiatiche – in particolare Pechino – non cederanno

Trattandosi di un embargo unilaterale, senza l’avallo delle Nazioni Unite né l’appoggio dei principali alleati degli Stati Uniti, Washington ha fatto ricorso al classico strumento delle superpotenze: la minaccia di ritorsioni contro chiunque dovesse ignorare il diktat americano. John Bolton è stato chiaro: “Diamo per scontato che gli europei, come già sanno le loro aziende, capiranno che bisognerà scegliere tra fare affari con l’Iran o fare affari con gli Stati Uniti”.

Tutti obbediranno al volere della Casa Bianca? Il mese scorso, a New York, gli altri firmatari del trattato sul nucleare – gli europei, la Cina e la Russia – hanno ideato un meccanismo di “baratto” per consentire alle loro aziende di continuare a commerciare con Teheran. Ma la decisione finale sarà più politica che tecnica, perché non si sfida l’alleato americano a cuor leggero.

Gli europei potrebbero effettivamente scegliere di piegarsi – la Francia ha opportunamente smesso di acquistare petrolio da agosto – ma cosa faranno i principali acquirenti di petrolio iraniano, l’India e soprattutto la Cina? Teheran scommette che le due potenze asiatiche – in particolare Pechino, in piena guerra commerciale con gli Stati Uniti – non cederanno.