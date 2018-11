Il compromesso sulla Brexit mette in crisi Theresa May 

Per Theresa May è stata una fatica enorme. La sera del 14 novembre la premier britannica ha finalmente ottenuto il via libera del suo governo sull’accordo raggiunto con i 27. Si tratta di un sostegno che non è né unanime né entusiasta, ma che le permette di completare la prima tappa di quello che somiglia a un percorso di combattimento e che porterà al divorzio parziale tra il Regno Unito e l’Unione europea, in vigore dal prossimo 29 marzo.

La seconda tappa è cominciata burrascosamente il 15 novembrenel parlamento britannico, mentre il clima sembra quello di un paese sull’orlo di una crisi di nervi. È difficile capire cosa stanno vivendo i britannici, anche perché nel resto d’Europa l’argomento ha smesso da tempo di interessare e anche di preoccupare.

Nel Regno Unito, invece, il dibattito è costante, fratricida e appassionato, come una partita ripetuta per due anni in tv nella speranza che il risultato possa cambiare. Che sia conservatrice o laburista, ogni famiglia politica è divisa in due o addirittura in tre, tra pro e contro la Brexit, tra favorevoli all’accordo con i 27 e sostenitori di una Brexit dura che rappresenterebbe un salto nel vuoto.

L’ago della bilancia

Ci sono molti fattori che s’intrecciano e complicano i dibattiti britannici. Innanzitutto è necessario ricordare il voto: due dei quattro paesi del Regno Unito – Scozia e Irlanda del Nord – hanno votato a maggioranza per l’adesione all’Unione europea, così come la capitale, Londra. È stato soprattuto il resto della popolazione, di chi è rimasto ai margini della globalizzazione, che ha fatto pendere l’ago della bilancia verso la rottura con l’Europa. Questa frattura non è sparita, anzi.

In secondo luogo, la complessità del divorzio non era stata prevista, perché in fondo nessuno immaginava che il fronte della Brexit avrebbe vinto, nemmeno i suoi leader che oggi si trovano in una situazione in cui non esiste una buona soluzione.

Le divisioni politiche e le ambizioni personali hanno fatto il resto, trasformando la Brexit in un incubo senza fine.