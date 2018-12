I gilet gialli indeboliscono lo slancio europeo di Macron

È una frase secca e pungente, di quelle che piacciono tanto a Matteo Salvini: Macron “non è più un problema per me […] visto quello che sta succedendo in Francia”, ha dichiarato il leader della Lega, partito di estrema destra al potere in Italia.

Evidentemente c’è qualcuno che esulta per la crisi politica aperta in Francia dalla rivolta dei gilet gialli, nello specifico i partiti populisti e di estrema destra in Europa.

Da qualche mese Emmanuel Macron, Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orbán hanno scelto di personalizzare la loro battaglia politica, definita dal presidente francese come una lotta tra i “progressisti” e i “nazionalisti”.

Questo confronto avrebbe dovuto essere il tema principale delle elezioni europee in programma a maggio, anche se altre forze politiche non si riconoscono necessariamente in questo conflitto binario.

In ogni caso è andato tutto a sbattere contro le barricate dei gilet gialli.

Macron, fino a poco tempo fa ancora l’eroe e il salvatore del campo europeista, oggi è universalmente considerato un leader indebolito, così come è indebolito il suo programma per il progetto europeo.