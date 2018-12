Facebook e la disinformazione creano problemi alla democrazia

Tutto questo riassume la trasformazione degli ultimi anni, in cui i social network sono diventati centrali nella nostra vita politica e sociale.

Vi ricordate, otto anni fa, di quel graffito a Tunisi in piena rivoluzione? “Grazie Facebook”, aveva scritto un giovane tunisino, catturando la novità di una rivolta di piazza aiutata dai social network.

Oggi Facebook ha due miliardi di utenti, a cui bisogna aggiungere un miliardo di profili Instagram, azienda comprata da Facebook nel 2012. Il ruolo del social network è diventato cruciale: basta vedere l’uso che ne fanno i gilet gialli in Francia per organizzarsi, mobilitarsi e informarsi al di fuori dei media tradizionali.

In ordine sparso

Il problema è che Facebook e gli altri social network sono diventate i vettori del meglio ma anche del peggio, della convivialità come dell’odio, di un’informazione di qualità come della peggiore disinformazione e del complottismo.

Le piattaforme hanno perso qualsiasi credibilità, e sarebbe pericoloso lasciare che pratichino l’autoregolamentazione.

I governi provano a reagire, ma in ordine sparso. La Francia e la Germania hanno legiferato, ma non nella stessa direzione e nessuna delle due leggi è soddisfacente. Nella società civile internazionale sono in corso iniziative per proporre soluzioni efficaci.

Ma in fondo tocca ai cittadini prendere coscienza della posta in gioco. Facebook è diventato il luogo del mercato dell’informazione e della vita civica, senza averne né la responsabilità né l’etica. È un grande problema democratico.

(Traduzione di Andrea Sparacino)