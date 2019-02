L’unica intesa possibile  tra Kim Jong-un e Donald Trump

Sprezzante di ogni rischio, voglio fare una previsione: dopo il suo incontro con Kim Jong-un, Donald Trump parlerà di un successo mai visto prima. Ovviamente questo non significa che sarà vero.

È un problema di definizioni: come possiamo giudicare il successo in questo caso particolare? In linea di principio lo scopo della trattativa è la denuclearizzazione della Corea del Nord. Ma su questo dobbiamo essere chiari: l’obiettivo non sarà raggiunto, a prescindere dalle promesse fatte da Kim. Il nucleare è un’assicurazione sulla vita per Pyongyang, che evidentemente non intende rinunciarvi.

I due paesi potrebbero trovare un’intesa su misure di denuclearizzazione parziale che non intaccheranno la capacità atomica di Pyongyang ma apriranno la strada alla progressiva cancellazione delle sanzioni, magari portando alla fine dello stato di guerra tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord (non dimentichiamo che la guerra di Corea si è conclusa nel 1953 con un semplice armistizio e senza un vero trattato di pace). Infine, sul tavolo ci sarà anche l’apertura dell’economia del Nord, al momento estremamente controllata.

Scambio di favori

Donald Trump vuole un successo per ragioni legate alla politica interna, e lo otterrà. Kim Jong-un ha tutto l’interesse a fare questo regalo al presidente degli Stati Uniti, per motivi economici. E in ogni caso è verosimile che non dovrà dimostrare di aver davvero avviato la denuclearizzazione prima della fine del mandato di Trump.

La Corea del Nord è già in possesso dell’arma atomica. Questa è la grande differenza rispetto alla Libia di Gheddafi (che aveva rinunciato al suo programma) o all’Iran (che l’ha interrotto con l’accordo internazionale nel 2015): non solo la Corea del Nord ha effettuato test sotterranei, ma possiede lanciamissili capaci di colpire la Corea del Sud, il Giappone e magari, un giorno, anche il continente americano.