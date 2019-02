La tensione tra l’India e il Pakistan va fermata subito

Il Kashmir, come ha sottolineato lo scrittore Nisid Hajari, è “la ferita che lascia la paranoia e l’odio allo stesso livello del 1947, per i pachistani come per gli indiani”. I due paesi si sono già affrontati in tre occasioni e dopo aver dichiarato di essere in possesso di armi atomiche nel 1998, i momenti di tensione e gli scontri sporadici (1999, 2001-2002, 2016) sono stati numerosi.

La miccia, il più delle volte, è stata accesa dalle azioni violente dei separatisti del Kashmir con base in Pakistan, che secondo New Delhi sono uno strumento nelle mani dell’esercito pachistano. Il 14 febbraio un attacco realizzato da uno di questi gruppi ha provocato la morte di quaranta soldati in una base militare indiana nel Kashmir, innescando un ciclo di rappresaglie.