La prima vittoria del popolo algerino

Due settimane fa in pochi avrebbero scommesso sulla possibilità che le proteste degli algerini costringessero a fare un passo indietro un regime che non ne ha né l’abitudine né la cultura. D’altronde quando la popolazione algerina ha cominciato a manifestare contro il quinto mandato di Abdelaziz Bouteflika, la prima reazione del governo è stata quella di agitare la minaccia di una “nuova Siria”, ovvero di un bagno di sangue.

Due settimane (e nessuna vittima) dopo, il regime algerino, ovvero in sostanza il presidente Bouteflika, che ha firmato la dichiarazione resa pubblica lunedì sera, ha accontentato il popolo sulla rivendicazione che ha scatenato le proteste: il quinto mandato di Bouteflika non ci sarà. Ma non ci sarà nemmeno un voto il prossimo 18 aprile.

A prescindere dai retropensieri e dai calcoli di chi ha preso questa decisione, stiamo assistendo a un fatto senza precedenti nella storia dell’Algeria indipendente. Anche solo per questo, il popolo algerino, nella grande diversità e dignità che ha saputo esprimere in piazza, può essere orgoglioso della sua prima vittoria, per quanto parziale.

Ma altrettanto vero che una soluzione definitiva non c’è ancora, anche perché al momento non esiste nulla di definito. Come ha evidenziato il vignettista Dilem, gli algerini temono di ritrovarsi, al posto del quinto mandato, uno quarto mandato decennale. Bouteflika, infatti, resterà presidente anche dopo la scadenza dell’attuale mandato, e non si sa per quanto tempo.