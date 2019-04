La Slovacchia ferma il populismo con una presidente liberale

Ci siamo abituati troppo in fretta a sposare una visione semplicistica dell’Europa, in cui i paesi del centro e dell’est sono preda dei partiti populisti, come se queste forze fossero una fatalità a cui gli elettori cedono senza opporre resistenza.

Il 30 marzo le elezioni presidenziali in Slovacchia hanno smentito questo cliché e dimostrato che, nella sostanza, questa fatalità non esiste. Al secondo turno gli slovacchi hanno eletto con una solida maggioranza l’avvocata liberale Zuzana Čaputová impegnata in battaglie come la lotta anticorruzione, l’ecologia e i diritti degli omosessuali. Tra l’altro, la presidente è apertamente filoeuropea.

Čaputová ha impartito un’incoraggiante lezione politica nel suo primo discorso, sottolineando di aver vinto senza attaccare il rivale ma limitandosi a sostenere il proprio programma. Certo, la Slovacchia ha un sistema parlamentare in cui il ruolo del presidente è limitato, ma l’elezione di Čaputová, avvocata di 45 anni, non è solo simbolica. Al contrario, ha un impatto politico significativo.

Gli omicidi di Kuciak e Kušnírová

Un anno fa la Slovacchia ha vissuto un evento traumatico con l’omicidio del giornalista investigativo Ján Kuciak e della sua compagna Martina Kušnírová. Kuciak stava indagando su operazioni politico-mafiose legate al partito di governo, e il suo assassinio nel cuore dell’Europa ha scatenato una tempesta politica. “La morte che ha cambiato la Slovacchia”, ha titolato una rivista locale in occasione del primo anniversario del doppio omicidio.

Zuzana Čaputová era tra coloro che sono scesi in piazza a Bratislava per condannare il crimine e chiedere conto soprattutto al primo ministro dell’epoca, Robert Fico, accusato di aver creato un clima ostile alla libertà di stampa. Alla fine Fico ha rassegnato le dimissioni.