Nel dialogo con la Russia deve impegnarsi tutta l’Europa

La formula, già usata da Shakespeare, è diventata un grande classico dell’analisi diplomatica: “Ci vuole un lungo cucchiaio per imboccare il diavolo”. Nel mondo attuale ci sono molti “diavoli”, ma quello a cui la frase si adatta meglio è sicuramente Vladimir Putin. Di recente Emmanuel Macron ha operato una svolta diplomatica nei confronti della Russia di Putin. E speriamo che si sia munito di un cucchiaio molto lungo.

Il presidente francese ha proposto una “discussione strategica” al suo collega russo per uscire dall’impasse in cui si trovano i rapporti tra la Russia e l’Europa da diversi anni, in particolare dall’annessione della Crimea, nel 2014. Quest’anno il dialogo dovrebbe concretizzarsi attraverso due incontri, uno in Francia in occasione della visita di Putin al Forum per la pace di Parigi del prossimo 11 novembre e l’altro con un possibile viaggio di Macron in Russia.

Alcuni, piccoli passi sono già stati compiuti: a giugno la Francia e la Germania hanno permesso il rientro della Russia nel Consiglio d’Europa, da cui Mosca era stata sospesa dopo l’annessione della Crimea. La Russia aveva minacciato di lasciare definitivamente l’organizzazione (a cui è legata la Corte europea per i diritti umani) cosa che avrebbe inviato un preoccupante segnale di disconnessione tra la Russia e l’Europa.

L’altro passo è arrivato grazie al nuovo presidente ucraino Volodimir Zelenskij, che all’inizio di luglio ha telefonato personalmente a Putin per parlare di un possibile scambio di prigionieri e di una ripresa del dialogo, coinvolgendo la Francia e la Germania. La possibile distensione tra Mosca e Kiev è la chiave di questo processo, perché senza uno sblocco della situazione in Ucraina non può esistere alcuna “normalizzazione” dei rapporti tra la Russia, l’Europa e il resto del mondo.