Macron apre un canale diplomatico con la Russia

Durante la campagna elettorale francese, tre dei quattro principali candidati alle presidenziali avevano mostrato un atteggiamento quantomeno compiacente nei confronti di Vladimir Putin. Ma alla fine è stato eletto il quarto, il più critico verso il Cremlino, ed è stato proprio lui che, paradossalmente, il 29 maggio ha srotolato il tappeto rosso davanti al presidente russo a Versailles.

Emmanuel Macron ha sorpreso tutti annunciando questo incontro con Putin, non solo per la rapidità con cui è stato organizzato, a così breve distanza dalla sua elezione, ma anche per la scelta di un contesto prestigioso e carico di storia come Versailles.

Macron ha deciso di correre il rischio di sorprendere ulteriormente gli osservatori cercando di stabilire un buon rapporto di lavoro con il presidente russo, laddove molti si aspettavano che restasse sulla difensiva dopo l’impegno di Mosca a favore di Marine Le Pen, con tanto di foto della candidata dell’estrema destra nell’ufficio di Putin al Cremlino, sostegno finanziario al Front national e manovre dei mezzi d’informazione russi contro Macron.

Ma c’è un tempo per la campagna elettorale e un tempo per il potere. In questa nuova fase Macron si è rivelato un temibile stratega e soprattutto un incorreggibile seduttore, come già apparso evidente dal suo comportamento degli ultimi giorni a Bruxelles e Taormina. Non è un caso se questo incontro segue a stretto giro quello a Bruxelles con Donald Trump, come a voler affermare il “momento Macron” sulla scena internazionale.

La porta aperta

Fin dalla vittoria ottenuta il 7 maggio, Putin ha invitato Macron a “superare la sfiducia reciproca”, parole ben scelte che certificano una situazione difficile ma lasciano la porta aperta per un miglioramento. Non c’è alcun dubbio sul fatto che il nuovo presidente francese condivida questo spirito e che questa sfiducia non sia del tutto scomparsa dopo l’incontro a Versailles.

Ma tra la Francia e la Russia c’è prima di tutto una lunga storia e una memoria viva, come dimostra il pretesto dell’incontro di Versailles: una mostra su Pietro il Grande, lo zar riformatore che precisamente tre secoli fa era arrivato in Francia per cercare il modo di modernizzare il suo impero e stringere nuove alleanze in Europa.

La loro è anche una storia che divide e alimenta polemiche, al punto da essere diventa una delle linee di frattura tra i candidati alle presidenziali. Benoît Hamon aveva rimproverato a Jean-Luc Mélenchon la sua compiacenza nei confronti del Cremlino.

A modo suo, Emmanuel Macron sta tentando di realizzare quello che Hillary Clinton aveva battezzato nel 2008 come un “riavvio” dei rapporti con Mosca. Tra Putin e l’amministrazione Obama il tentativo non era andato a buon fine, soprattutto perché tra le due superpotenze una ha ormai perduto questo status.