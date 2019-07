La democrazia tunisina alla prova delle presidenziali

Il 24 luglio, sulla terrazza di un ristorante di La Goulette, parlavo con alcuni amici di tutti gli scenari catastrofici possibili in caso di morte del presidente Beji Caid Essebsi. Il giorno successivo è arrivata la notizia del decesso del capo di stato tunisino, a 92 anni… e la temuta catastrofe non c’è stata.

La transizione è avvenuta all’interno delle regole costituzionali, come in tutte le democrazie funzionali. Ancora una volta, la Tunisia ha dimostrato che non sempre le previsioni peggiori si avverano.

La scomparsa del primo presidente eletto secondo la costituzione del dopo Ben Ali rappresenta comunque un banco di prova importante per la giovane e imperfetta democrazia tunisina.

Un laboratorio importante

Possiamo discutere all’infinito (e i tunisini non si astengono dal farlo) dei successi e delle difficoltà della transizione partita nel 2011 nel solco delle primavere arabe. I tunisini detestano essere paragonati agli altri paesi arabi che hanno seguito il loro esempio nel 2011 (fallendo); ma come possiamo non tenere conto di questo problematico contesto regionale analizzando il “laboratorio” tunisino?

In questa successione secondo le regole, ci sono due appuntamenti cruciali per i tunisini: un voto presidenziale previsto in settembre e uno legislativo in programma il mese successivo. Il calendario iniziale è stato invertito dopo la morte di Essebsi, un cambiamento non trascurabile per le strategie dei partiti. La scelta può essere riassunta in modo lapidario: stop o via libera alla classe politica emersa dopo l’uscita di scena di Ben Ali?