Il nuovo secolo è asiatico?

In oriente è in atto un grande cambiamento economico e strategico che avrà conseguenze durature. Di recente una nota del World economic forum sottolineava un dato significativo: nel 2020 le economie asiatiche supereranno per dimensioni quelle del resto del mondo.

Per cogliere la portata di questa affermazione basta pensare a cosa rappresentavano nell’economia mondiale fino a trenta o quarant’anni fa la Cina e l’India, i due giganti emergenti dell’Asia. Ma Pechino e Nuova Delhi non sono sole.

Ho appena trascorso qualche giorno a Seoul, dove il governo sudcoreano ha annunciato che chiederà di abbandonare lo status di paese non industrializzato all’interno dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), segno dei progressi importanti raggiunti dopo una guerra devastante. La Corea del Sud, un tempo “tigre asiatica” emergente, oggi è diventata una potenza industriale di primo piano.

Spese militari in aumento

Questo avanzamento economico della regione asiatica non ci sorprende più. Abbiamo avuto tempo di abituarci, e oggi osserviamo l’Asia superare tutte le previsioni. Ma è sul piano delle rivalità strategiche che l’Asia è ormai entrata in un contesto di grande incertezza, perché è proprio qui, nell’area che chiamiamo ormai “indopacifica”, che si giocano i rapporti di forza del ventunesimo secolo, tra gli Stati Uniti e la Cina ma anche al livello globale. In questo spettacolo ognuno recita la sua parte, compresa la Francia che cerca di affermare una strategia indopacifica parallela ma distinta da quella di Washington.

Un aspetto da non trascurare è che nella regione le spese militari stanno aumentando più rapidamente rispetto anche al Medio Oriente. I motivi di attrito, d’altronde, non mancano: dalle isolette militarizzate nel mar Cinese meridionale al destino di Taiwan, dalla frontiera tra Cina e India alle isole contese da Pechino e Tokyo, dalla bomba di Kim Jong-un in Corea del Nord ai progetti nucleari statunitensi, russi e cinesi.