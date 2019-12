A 70 anni, la Nato si domanda come sopravvivere

Quasi senza soluzione di continuità, il presidente francese Emmanuel Macron passa dall’omaggio nazionale reso il 1 dicembre ai tredici militari francesi morti in Mali al settantesimo anniversario della Nato a Londra. È una casualità tragica del calendario, ma il simbolismo è forte.

Se la parola della Francia può ancora avere un certo peso all’interno dell’Alleanza atlantica è perché Parigi può contare su uno dei rari eserciti europei, impegnato in combattimenti e dunque pronto a pagare “il prezzo del sangue”, per riprendere la formula utilizzata domenica da Macron.

Di recente il presidente francese ha fatto un uso assordante di questa parola, dichiarando che la Nato è “in stato di morte cerebrale”. Le dichiarazioni provocatorie di Macron, pubblicate dal settimanale The Economist, hanno sconvolto o innervosito più di uno stato membro della Nato, regalando dal presidente gli insulti del suo collega turco Recep Tayyip Erdoğan che ha accusato Macron di essere lui stesso “in stato di morte cerebrale”. Una bella atmosfera, non c’è che dire.

Un vertice bizzarro

Questa condanna da parte di Macron sarà sicuramente ben presente nella mente dei rappresentanti che si riuniscono il 3 e 4 dicembre a Londra, e creerà inevitabilmente un ordine del giorno “non detto” per un vertice che si annuncia bizzarro per più di un motivo. Dietro le quinte è già stato concordato un comunicato finale congiunto, ma di sicuro si moltiplicheranno i contatti per discutere il futuro di un’alleanza che aveva tutti i motivi per esistere durante la guerra fredda ma che ormai soffre di turbe esistenziali.