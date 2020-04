Alcune catastrofi naturali, nella storia, sono state un’occasione per superare barriere ideologiche o rivalità tra paesi. Finora non è stato il caso del nuovo coronavirus: l’ostilità tra l’amministrazione Trump negli Stati Uniti e l’Iran non ha tregua, malgrado i danni che la pandemia ha causato nei due paesi.

Washington mantiene le sanzioni contro l’Iran, che impediscono a Teheran di importare liberamente attrezzature mediche nonostante la sanità non rientri nell’ambito dell’embargo. Il problema è che le aziende straniere temono le rappresaglie statunitensi e si astengono.

Per questa ragione una ventina di personalità statunitensi ed europee hanno lanciato il 6 aprile un appello all’amministrazione Trump affinché allenti queste sanzioni nel nome della lotta contro la pandemia. Nell’elenco figurano ex segretari generali della Nato, ex ministri statunitensi di diverse amministrazioni repubblicane o democratiche e anche Federica Mogherini, ex capo della diplomazia europea che aveva negoziato l’accordo sul nucleare con l’Iran nel 2015.

Tesi semplice e coerente

È una lista di un certo peso, che rappresenta l’establishment occidentale, ma che purtroppo non ha grande influenza su Donald Trump. Il presidente statunitense ha rinnegato l’accordo con l’Iran, uno dei risultati più importanti ottenuti da Barack Obama, e ha ritirato la partecipazione degli Stati Uniti appena ne ha avuta l’occasione. In seguito Trump ha imposto sanzioni unilaterali, tra cui un blocco petrolifero.

Donald Trump pratica quella che viene chiamata strategia della “massima pressione”. In realtà sembra piuttosto un piano per rovesciare un regime che, secondo il presidente, sarebbe arrivato al capolinea. Di sicuro Trump non sembra disposto a invertire la rotta.