C’è un paese dove il disastro sanitario si abbina a una catastrofe geopolitica. L’Iran, terzo paese al mondo nella classifica del numero di vittime del coronavirus dopo la Cina e l’Italia, conta ormai un migliaio di morti e un’epidemia che non accenna a rallentare.

Il regime iraniano inizialmente ha nascosto la gravità della situazione perché l’epicentro dell’epidemia si trova a Qom, città santa per gli sciiti. Alla fine, però, Teheran ha dovuto arrendersi e ha ordinato la chiusura dei siti di pellegrinaggio per evitare assembramenti. Eppure alcuni video recenti mostrano una folla inferocita che cerca di forzare le pesanti porte dei luoghi sacri. Un manifestante ha dichiarato che il sito non è mai stato chiuso in quattordici secoli e ha parlato di eresia.

A causa della crisi sanitaria il 17 marzo l’Iran ha liberato 85mila prigionieri, tra cui la detenuta iraniano-britannica Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Speriamo che anche i due ricercatori francesi incarcerati a Teheran e accusati di spionaggio, Fariba Adelkhah e Roland Marchal, siano liberati.

Gli aiuti dalla Cina

La lentezza e le contraddizioni del sistema iraniano sarebbero ostacoli già sufficientemente difficili di fronte alla sfida del virus. Ma il paese deve subire anche le sanzioni economiche imposte unilateralmente da Donald Trump dopo l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare del 2015.

Le sanzioni hanno un impatto innegabile sulla lotta contro l’epidemia. Il settore sanitario non è sottoposto alle sanzioni, ma l’Iran non può più accedere ai mercati finanziari e dunque non riesce a rifornirsi di materiale medico dall’estero, oltre a subire un embargo petrolifero che lo priva della sua principale risorsa.

Il risultato è che Teheran riceve aiuti dalla Cina, paese che ha assunto una grande importanza per l’Iran, e utilizza mezzi piuttosto rudimentali per affrontare l’epidemia.