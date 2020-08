Si diceva che i bielorussi fossero ormai sfiancati dallo scoramento, piegati dalla repressione feroce delle ultime due settimane. E invece non lo sono affatto, come hanno dimostrato il 23 agosto a Minsk con una manifestazione oceanica a cui hanno partecipato più di 250mila persone in un paese con appena dieci milioni di abitanti. I bielorussi non si arrendono e continuano la loro battaglia pacifica per liberarsi del dittatore Aleksandr Lukašenko.

Le immagini che arrivano da Minsk sono impressionanti. Tutte le generazioni e gli strati sociali erano rappresentati all’interno della manifestazione organizzata nel centro della capitale, mentre gli altoparlanti della polizia ripetevano che l’assembramento non era autorizzato.

Ma il messaggio delle autorità non impressiona più nessuno, o comunque non più delle testimonianze di torture inflitte ad alcuni degli oltre seimila manifestanti arrestati. Se Lukašenko sperava di scoraggiare una popolazione poco abituata a scendere in piazza per ribellarsi a un dittatore, i fatti del 23 agosto l’hanno smentito clamorosamente.

Fase pericolosa

Il braccio di ferro prosegue, e a questo punto è chiaro che l’intimidazione non basterà a sconfiggere questo movimento nato dallo scandalo delle presidenziali truccate dello scorso 9 agosto.

Dato che Aleksandr Lukašenko non sembra disposto a farsi da parte – il 23 agosto si è fatto immortalare con un’arma in mano – nelle prossime settimane si aprirà una fase estremamente pericolosa che deciderà il futuro della rivolta ma anche quello del clima internazionale.

Finora i manifestanti hanno seguito tre princìpi essenziali: il primo è la non violenza (nonostante la repressione) per non dare a Lukašenko il pretesto per salvare il suo regime nel sangue.