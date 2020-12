Era il 17 dicembre 2010, nella piccola città di Sidi Bouzid, nella Tunisia centrale, una località che non era certo abituata a fare la storia. Quel giorno Mohamed Bouazizi, giovane laureato senza un lavoro che sopravviveva facendo il venditore ambulante, si vide sequestrare la sua merce dalla polizia e decise di darsi fuoco. Per disperazione o in segno di protesta? Non lo sapremo mai.

L’atto estremo di Bouazizi sarebbe potuto restare un fatto isolato, un’azione individuale senza un futuro. Ma nell’epoca della grande ascesa dei social network, quel suicidio scatenò una forte ondata di proteste che coinvolse tutto il paese e nel giro di poche settimane rovesciò il regime di polizia del presidente Zine el Abidine Ben Ali, prima di avere la meglio, nei mesi successivi, su altri tre dittatori in Egitto, in Libia e nello Yemen.

Dieci anni dopo, il bilancio di quel movimento è più complesso di quanto sembrasse in passato. In pochi, nel mondo arabo, sentono di vivere in società migliori rispetto a prima, a cominciare dai siriani, dai libici e dagli yemeniti, che hanno visto i rispettivi paesi sprofondare in guerre orribili. Perfino la Tunisia, unica superstite di una democratizzazione che altrove non ha prodotto risultati, ha scoperto che il frutto della libertà è piuttosto amaro quando non è accompagnato da un progresso economico e sociale.

Speranze spazzate via

Dalla prospettiva dei giovani arabi che hanno attaccato cittadelle istituzionali che sembravano impenetrabili, da viale Bourguiba a Tunisi a piazza Tahrir al Cairo, il risultato delle proteste è stato un fallimento incontestabile. Le guerre, la spinta islamista seguita dal ritorno dei regimi autoritari e l’incapacità di far emergere una vera cittadinanza moderna o una ridistribuzione più equa delle ricchezze hanno spazzato via le loro speranze.