Oggi nella culla della rivoluzione tunisina l’imprenditrice Khouloud Rhimi può partecipare alle discussioni politiche al bar insieme ai suoi amici. Eppure, proprio come all’epoca della rivolta del 2011, “a Sidi Bouzid non c’è lavoro”, dice con amarezza.

La rivoluzione ha portato una libertà senza precedenti, ma non ha risposto alle altre rivendicazioni dei giovani scesi in piazza nel 2011 contro il regime di Zine el Abidine Ben Ali, ovvero lavoro e dignità. Nelle città dell’entroterra tunisino il tasso di disoccupazione è ancora il triplo rispetto al 18 per cento della media nazionale, e il fenomeno colpisce soprattuto i giovani istruiti.

Il 17 dicembre 2010 la disoccupazione, insieme agli abusi da parte della polizia, spinse il venditore ambulante Mohamed Bouazizi a suicidarsi dandosi fuoco nella piazza principale di Sidi Bouzid. Quel gesto scatenò la protesta dell’entroterra emarginato del paese, un movimento che poi conquistò Tunisi e si allargò al resto del mondo arabo dopo la caduta di Ben Ali, il 14 gennaio 2011.

Manca il lavoro

Da allora sono passati dieci anni, e la Tunisia viene considerata l’unico paese ad aver seguito la via della democratizzazione. Ma molti abitanti di Sidi Bouzid hanno l’impressione che oggi la loro vita sia più difficile.

“Molte persone che conosco hanno provato a emigrare in Europa”, racconta Khouloud Rhimi, 25 anni. “Alcuni sono morti in mare. Altri si sono dati fuoco. Non c’è lavoro, a volte si fatica perfino a comprare da mangiare”.

Rhimi si è laureata in informatica nel 2015 e si è data da fare senza aspettare l’aiuto dello stato. Ma in una regione in cui alcuni dipendenti sono pagati 150 dinar al mese (50 euro), ha impiegato quattro anni per mettere da parte una somma sufficiente ad aprire una sua attività, un piccolo ristorante. Quando ha avuto bisogno di un credito per portare avanti il suo progetto, le banche gliel’hanno rifiutato.

La regione è ancora in attesa dei miglioramenti promessi un’infinità di volte, come dimostrano le zone industriali di Sidi Bouzid, quasi deserte. Secondo il governatore Anis Dhifallah, la capacità industriale è sfruttata solo al 3 per cento.