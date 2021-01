È il D-Day, il giorno più lungo della transizione americana, ma in realtà si tratta di una giornata decisiva per la democrazia negli Stati Uniti. Al congresso di Washington e nelle urne in Georgia si giocano non soltanto i prossimi quattro anni, ma anche la stabilità e l’integrità del sistema democratico del paese.

Mercoledì 6 gennaio il congresso si riunisce solennemente per convalidare la scelta dei Grandi elettori, e dunque proclamare Joe Biden quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti. Il problema è che fino alla fine Donald Trump ha tentato di ribaltare il risultato, facendo ricadere sul suo vicepresidente Mike Pence, che presiederà la seduta al congresso, la responsabilità di rifiutare l’esito delle votazioni.

Secondo il paragone proposto dai costituzionalisti, Mike Pence ricopre semplicemente il ruolo della star che apre la busta contenente il nome del vincitore dell’Oscar: deve leggere ciò che è scritto, ma non è lui a decidere. E invece Donald Trump, durante un pranzo organizzato il 5 gennaio, gli ha chiesto di fare esattamente questo. Il giorno precedente, durante un’incontro pubblico, Trump aveva dichiarato di sperare che Pence si allineasse al suo punto di vista, e con un tono per metà ironico e per metà minaccioso aveva aggiunto che in caso contrario lo avrebbe “amato meno”.

Secondo il New York Times, durante il pranzo Pence avrebbe risposto al presidente di non avere il potere per fare ciò che gli veniva chiesto. Ma Trump ha subito pubblicato una smentita. La risposta definitiva arriverà tra qualche ora.