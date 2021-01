Inevitabilmente la crisi della democrazia americana scatenata dal presidente uscente ha provocato derisione e sarcasmo nelle capitali a cui gli Stati Uniti rimproverano costantemente il mancato rispetto della democrazia. La Cina in primo luogo, ma anche l’Iran, la Russia, la Turchia o il Venezuela: tutti paesi in cui le immagini dell’assalto al congresso sono state accolte con soddisfazione.

Mentre il mondo intero aveva gli occhi puntati sugli Stati Uniti, un migliaio di poliziotti a Hong Kong arrestava 53 esponenti del movimento democratico locale, ex deputati e attivisti della società civile, in base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino , che prevede il carcere a vita.

Questo stratagemma è particolarmente utile in un contesto segnato dalla guerra fredda sinoamericana, sempre più intensa, e in cui Pechino vanta il suo modello basato su un unico partito, insieme alla sua gestione della pandemia e al suo ritorno alla crescita economica, mentre l’occidente democratico continua a combattere con il virus e le sue conseguenze.

La vicenda è tanto più grave se consideriamo che Biden aveva fatto della difesa della democrazia uno degli assi della sua diplomazia futura, con la convocazione di un vertice della democrazia nei prossimi mesi. A quanto pare Biden dovrà prima ristabilire la fiducia democratica in casa propria.

Questo indebolimento della posizione degli Stati Uniti, non nuovo ma sicuramente aggravato negli ultimi tempi, lascia senza difese tutti quelli che, come i democratici di Hong Kong, speravano in un sostegno da parte dell’occidente. L’Europa cerca di farsi sentire, ma dopo aver firmato alla fine di dicembre un contestato accordo sugli investimenti con Pechino, non ha più la credibilità necessaria.

Tutto questo ci ricorda che per dare l’esempio bisogna essere esemplari. Oggi l’assenza di esemplarità delle democrazie liberali fa il gioco degli autocrati di ogni genere.

(Traduzione di Andrea Sparacino)