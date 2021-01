Norbert Röttgen, un ex ministro dell’ambiente e attualmente dinamico presidente della commissione per gli affari esteri del Bundestag, è l’outsider in rimonta.

Tre uomini in lizza Il prossimo leader della Cdu sarà un uomo, perché uomini sono i tre candidati che si presentano per prendere il posto di una donna, Annegret Kramp-Karrenbauer, scelta da Merkel ma costretta a gettare la spugna vista l’impossibilità di imporsi.

L’elezione del presidente della Cdu può sembrare un fatto trascurabile, ma non possiamo dimenticare che la Germania è al contempo la prima economia d’Europa e la potenza principale del continente. Per la Francia, la Germania è anche il principale partner e il paese con cui il grado di intimità politica è maggiore, tra complicità e irritazione e sul filo delle diverse “coppie” che si sono formate tra presidenze francesi e cancellerie tedesche.

Difficile immaginare una Germania senza Merkel, eppure la cancelliera si appresta a uscire di scena dopo le elezioni legislative di settembre e dopo ben sedici anni trascorsi alla guida del governo federale. La popolarità di Merkel resta intatta, attorno al 70 per cento di gradimento. Quale altro leader occidentale può vantare un simile risultato dopo anni trascorsi al governo? In ogni caso la decisione, presa dopo risultati elettorali insoddisfacenti nel 2018, è irrevocabile.

In realtà bisognerebbe contare un quarto uomo in corsa per la cancelleria, anche se non è candidato. Si tratta di Markus Söder, capo della Csu, l’Unione cristiana sociale della Baviera, e molto popolare grazie alla sua apprezzabile gestione della pandemia di covid-19. Söder è un possibile candidato comune dell’alleanza Cdu-Csu.

Tutti i governi europei attendono con grande interesse e un po’ d’inquietudine di sapere chi sarà eletto, perché la scelta avrà un peso innegabile sull’evoluzione dell’Unione europea. Un esempio: in estate è stata la conversione di Angela Merkel, in tandem con Emmanuel Macron, a permettere l’azione del piano di rilancio europeo con una parte di debito condiviso. Senza Merkel, il piano non aveva alcuna possibilità di riuscita. È poco probabile che un politico come Friedrich Merz l’avrebbe firmato.