Le immagini delle manifestazioni organizzate nel fine settimana in Birmania sono impressionanti, con decine di migliaia di persone scese nelle strade delle principali città, compresa Rangoon. Il ricordo dei massacri e della repressione feroce del passato è abbastanza vivo e ci permette di misurare il coraggio e la determinazione dei manifestanti, e il rischio che corrono.

Una settimana dopo l’arresto di Aung San Suu Kyi, con la proclamazione della legge marziale, è chiaro che la popolazione non accetta il ritorno di un regime militare esclusivo. Il 1 febbraio ci si chiedeva se i birmani, per paura o per rassegnazione, sarebbero rimasti passivi. La risposta è arrivata sotto forma di una massa di persone.

I militari stanno cercando di contenere le proteste in tutti i modi, tra interruzione delle connessioni internet, invio delle forze dell’ordine e arresti. Ma cosa accadrà se questa resistenza passiva e pacifica impedirà ai militari di governare? L’ombra dei massacri del passato aleggia sul conflitto in corso.

Occidente senza presa

Cosa potrebbe evitare un’escalation? La risposta è legata alle influenze esterne. Gli Stati Uniti e l’Europa hanno condannato il colpo di stato e minacciano di ristabilire le sanzioni economiche che erano state cancellate con la democratizzazione. Ma l’occidente non ha una grande presa sulla dinamica birmana.

I miliari, in questo senso, hanno un asso nella manica: il sostegno del potente vicino cinese, che è arrivato al punto da presentare il colpo di stato come un semplice “rimpasto ministeriale”. Al Consiglio di sicurezza dell’Onu Pechino ha fatto pressione per evitare la condanna del colpo di stato, accettando solo una manifestazione di “inquietudine”. L’Onu si è dimostrata impotente.