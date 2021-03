Il negoziato esplorativo è naufragato sui temi della discussione. Per Teheran esiste un unico argomento: la cancellazione delle sanzioni unilaterali statunitensi come premessa di un accordo. Ma gli occidentali vogliono allargare la trattativa alle armi balistiche e all’azione regionale del governo iraniano. Fine del primo atto, dunque.

L’ultimo gesto provocatorio di Teheran è la sospensione di alcune visite degli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), l’istituzione delle Nazioni Unite incaricata di verificare il rispetto dell’accordo. Gli europei si preparano a depositare una mozione di condanna di questa decisione presso il consiglio dei governatori dell’Aiea, ma l’Iran li ha messi in guardia contro una simile iniziativa.

Oggi emerge chiaramente tutta la difficoltà di rimettere in carreggiata il negoziato. Da dove cominciare? Dalle sanzioni o dal rispetto dei termini dell’accordo? Bisognerà parlare di tutti gli argomenti o è meglio recuperare prima l’accordo? E infine, come ristabilire la fiducia dopo quattro anni di Trump e in un contesto regionale esplosivo?

Primo atto di guerra

Come se non bastasse, negli ultimi giorni si sono verificati lanci di missili contro una base statunitense nel nord dell’Iraq, seguiti dai bombardamenti di postazioni iraniane in Siria, il primo atto di guerra dell’amministrazione Biden. E non è tutto: un cargo israeliano è stato attaccato e danneggiato nel golfo dell’Oman, un atto per cui Israele ritiene l’Iran responsabile e minaccia rappresaglie, forte delle nuove alleanze nel golfo. Infine alcuni missili sono stati lanciati dai ribelli houthi yemeniti in direzione dell’Arabia Saudita.