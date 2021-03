L’appuntamento annuale delle “due sessioni” (la Conferenza politica consultiva del popolo cinese e l’Assemblea nazionale del popolo, rispettivamente il 4 e 5 marzo) è un grande momento del rituale politico in Cina, con migliaia di delegati in arrivo da tutto il paese e il palazzo del Popolo di piazza Tiananmen addobbato di rosso. Per l’occasione i rari dissidenti ancora in libertà vengono allontanati dalla capitale per due settimane.

La macchina è ben oliata e il parlamento non riserva mai sorprese, belle o brutte che siano. Ma allora a che serve tutto questo? In realtà si tratta di uno degli ingranaggi di un apparato politico piramidale attraverso il quale il messaggio proveniente dal vertice, attualmente incarnato dal numero uno del Partito comunista Xi Jinping, si diffonde in tutto il paese.

Quest’anno più che mai, il vertice ha bisogno di controllare la comunicazione politica blindando i diversi rami del partito e dello stato, perché dietro la tranquilla sicurezza mostrata dal potere cinese, forte di aver saputo gestire la pandemia mentre il resto del mondo continua a combattere contro il virus, si celano numerosi interrogativi e incertezze.

Epopea trionfale

Oggi esistono tre problematiche principali per Xi Jinping, che spiegano l’estremo irrigidimento del potere a cui stiamo assistendo.

La prima è legata alla pandemia. Pechino vuole controllare la versione dei fatti del 2020, far dimenticare che il covid-19 è partito dalla Cina, cancellare gli errori delle prime settimane che hanno ritardato l’allerta mondiale e creare un’epopea trionfale per il partito, che ha saputo sconfiggere il virus. Il covid-19 deve partecipare alla legittimazione del partito, laddove un anno fa l’epidemia sembrava minacciare il potere.